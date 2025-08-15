Omicidio Yara Gambirasio, il legale di Massimo Bossetti: "Dopo Garlasco, riaprite il caso. Fateci analizzare i vestiti, potrebbe esserci Ignoto 2"

Non si arrende l’avvocato Claudio Salvagni, anzi rilancia a più riprese la battaglia legale per riaprire il caso Yara Gambirasio, omicidio per il quale il suo cliente, Massimo Bossetti, è stato condannato in via definitiva all’ergastolo. Stavolta lo fa parlando del delitto di Garlasco in un’intervista a Giallo, in cui spiega che ci sono più ombre nel caso che vede coinvolto il suo cliente rispetto a quello dell’omicidio di Chiara Poggi.

Però, il legale di Bossetti riconosce che la Procura di Pavia ha avuto il coraggio di aprire una nuova inchiesta.

«Con Bossetti, invece, si sono distrutti i campioni di DNA che potevano essere dirimenti per capire se in quel DNA ci fosse un errore». Ma il caso Yara è particolare, in quanto verte attorno al DNA. «Dobbiamo concentrarci sul ribaltamento del risultato di quel DNA analizzato dai Ris. Per noi è sbagliato» segnala Salvagni, secondo cui ci sono molteplici anomalie “oggettive”, dai kit scaduti alla mancanza del mitocondriale.

In altre parole, la prova esaminata dal Ris non è solida per la difesa: il risultato scientifico non va oltre ogni ragionevole dubbio. «Dobbiamo indagare se ci sono altre risposte. Quel DNA non è di Bossetti, è stato adattato».Per questo si stanno studiando gli elettroferogrammi.

Ma se per il delitto di Garlasco si susseguono perizie, per il caso Yara i reperti sono andati distrutti. Per Salvagni bisogna «mettere a disposizione della difesa i campioni di DNA». Quindi, il processo per il legale «è viziato da un punto di partenza falso».

L’APPELLO DELLA DIFESA DI MASSIMO BOSSETTI

Nella sentenza di appello si afferma che il test del DNA non si può ripetere, non essendoci campioni da esaminare; ma in realtà ci sono, però non erano stati custoditi in maniera corretta e infine sono stati distrutti. «È un uomo rinchiuso in carcere che chiede solo questo e non è stato ascoltato» aggiunge Salvagni in merito alla richiesta di un nuovo esame.

«Sotto il profilo giuridico non dovrei essere d’accordo con lui, perché se poi si accerta che quel DNA è davvero suo, allora bisogna anche capire perché è finito lì. Ma io sono talmente convinto che non sia suo che accetterei anche questo rischio. E anche lui. Se il DNA è suo, allora non aprirò più bocca» garantisce il legale di Bossetti.

Rivela anche che il suo cliente è così orgoglioso che, pur potendo beneficiare dei primi permessi, non li sta chiedendo, neppure la semilibertà. Vuole solo dimostrare la sua innocenza. Per riuscirci, la difesa vuole rianalizzare gli slip. «Se venissero analizzati e trovassimo un DNA diverso, o un Ignoto 2, questo darebbe un impulso notevole alla riapertura del caso».

Dunque, l’obiettivo è riesaminare i reperti fisici. «Con un Ignoto 2 o 3 andrebbe riscritta la storia. E diventerebbero importanti anche le indagini tradizionali» conclude Salvagni.