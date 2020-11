Boston Caccia all’uomo/ Video, su Rai 2 il film con Michelle Monaghan

Boston – Caccia all’uomo andrà in onda in prima serata alle 21:20 su Rai 2 oggi, 30 novembre, non è altro che l’adattamento cinematografico di un libro scritto da Casey Sherman insieme a Dave Wedge, un giornalista, basato sui fatti riguardanti l’attentato alla maratona di Boston del 2013. Il film diretto e sviluppato da Peter Berg è stato prodotto da CBS Films e Lionsgate mentre in Italia è stato distribuito nelle sale da 01 Distribution. La storia viene portata avanti da un cast di eccezione con Mark Wahlberg nei panni del protagonista, il sergente Tommy Saunders, Kevin Bacon in quelli di Richard DesLauriers e Jake Picking ad interpretare l’agente Sean Collier. Nel cast del film spiccano anche Michelle Monaghan (nei panni di Carol Saunders), John Goodman e J. K. Simmons, oltre a due attrici provenienti dal mondo televisivo come Rachel Brosnahan (famosa per il ruolo di Midge in La fantastica signora Maisel) e Melissa Benoist (star di Glee e Supergirl).

Boston – Caccia all’uomo, la trama

La storia di Boston – Caccia all’uomo è ambientata a Boston quando il sergente Tommy Saunders, ottimo poliziotto ma con un carattere troppo irascibile, si ritrova a scontare un provvedimento disciplinare in seguito ad un episodio spiacevole con un collega e viene messo in servizio alla maratona della città. Sul luogo però assiste a diverse esplosioni organizzate da dei terroristi che portano ad uccidere tre persone e a ferirne quasi 300. A questo punto viene messo a capo delle indagini un agente dell’FBI, un certo Richard DesLauriers che prende subito in mano la situazione e inizia a tentare di ricostruire l’accaduto. Vagliando i video delle telecamere viene identificato subito un sospetto, un giovane con un cappello bianco. In tutto ciò ad aiutare l’FBI è proprio Tommy Saunders che si dimostra determinante per riuscire a capire quali telecamere e video utilizzare e come muoversi nella zona per trovare gli attentatori. Da questo momento in poi inizierà una caccia all’uomo spietata che porterà il gruppo di agenti in situazioni di pericolo per riuscire a evitare che possano ripetersi ancora episodi simili.

Video, il trailer del film Boston – Caccia all'uomo





