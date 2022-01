Botman al Milan?/ Calciomercato: ecco perchè il Lille potrebbe lasciarlo partire

Il calciomercato invernale è iniziato ufficialmente con questo primo lunedì di gennaio ed in orbita rossonera si parla molto della possibilità di un approdo da parte di Sven Botman al Milan. Stando alle indiscrezioni più recenti la valutazione effettuata dal Lille, società proprietaria del cartellino del difensore ventunenne, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una somma questa che potrebbe essere molto utile ai francesi a causa dei problemi economici che affliggono il club. Proprio per questo motivo la Fiorentina in questi giorni è riuscita infatti ad accaparrarsi Ikoné.

Al Milan servirebbe un nuovo centrale che possa rimpiazzare l’infortunato Kjaer e magari anche ragionare in merito al futuro, dove non sembra certa la permanenza di Romagnoli. Di sicuro il tecnico Pioli gradirebbe avere a disposizione un nuovo elemento da alternare agli uomini già presenti in rosa ma l’idea dei dirigenti sarebbe quella di lavorare per un prestito con diritto di riscatto piuttosto che un acquisto a titolo definitivo nell’immediato.

CALCIOMERCATO NEWS: BOTMAN AL MILAN COME PRIMO COLPO

Le chances di vedere Botman al Milan potrebbero dunque aumentare nel corso di questa settimana. Nella stagione attualmente in corso l’olandese ha sin qui disputato 1440 minuti divisi in 16 presenze tra le varie competizioni affrontate dal Lille. Le parti prenderanno quasi sicuramente contatto in questi giorni per ragionare sulla formula migliore per completare l’operazione in modo positivo per tutte e due le squadre.

