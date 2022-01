Botman al Milan?/ Calciomercato, Esteve o Tanganga le alternative per la difesa

Le chances che l’approdo di Sven Botman al Milan si possa ancora realmente concretizzare non sono tutte da scartare in questi ultimi dieci giorni di calciomercato invernale. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport durante Calciomercato – L’Originale, i rossoneri non avrebbero rinunciato a percorrere questa pista nonostante il muro alzato dal Lille nella prima parte di questo freddo gennaio.

Dopo aver infatti rifiutato i 40 milioni di euro offerti dal Newcastle, i francesi non sembrano aver mai aperto alla possibilità di lasciar andare un calciatore sotto contratto fino al giugno del 2025. Stando alle indiscrezioni più recenti i dirigenti milanisti avrebbero comunque ripreso contatto con il giocatore ed il suo entourage nelle ultime ore tanto da convincersi a bloccarlo per l’estate nel caso non dovesse arrivare subito.

Poche dunque le possibilità di vedere Sven Botman al Milan in questa finestra di calciomercato invernale. I rossoneri continuano a dare la caccia ad un difensore centrale con la formula del prestito e se tra i candidati rimane il nome di Maxime Esteve del Montpellier anche per giugno, nella giornata di lunedì potrebbe arrivare un nuovo tentativo per Japhet Manzambi Tanganga, ventiduenne del Tottenham.

