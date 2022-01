Botman al Milan?/ Calciomercato: i rossoneri ci pensano, l’alternativa resta Diallo

Il calciomercato invernale inizierà ufficialmente domani ma le indiscrezioni continuano ad emergere e la possibilità di vedere Sven Botman al Milan potrebbe farsi sempre di più concreta con il passare dei giorni. Secondo quanto riportato nelle scorse ore, i rossoneri avrebbero preso in grande considerazione il profilo del ventunenne olandese di proprietà del Lille, con cui ha il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2025. Come rivelato dal Corriere dello Sport, i dirigenti della società lombarda vorrebbero garantire nuovi rinforzi a mister Pioli con la formula del prestito e per il momento la valutazione del cartellino di Botman si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Nella stagione attualmente in corso Botman ha sin qui collezionato una rete ed un assist vincente in 16 presenze totali tra campionato e coppe, spingendo i francesi a non liberarsene tanto facilmente. L’interesse espresso da un club blasonato come il Milan potrebbe però stuzzicare parecchio lo stesso Botman, sebbene non manchino le alternative al centrale.

CALCIOMERCATO: IL MILAN PENSA A BOTMAN, L’ALTERNATIVA E’ DIALLO

Se Sven Botman andrà al Milan o meno lo scopriremo soltanto a mercato aperto ma i nomi sul taccuino di Massara e Maldini sono diversi. Il venticinquenne Abdou Diallo, di proprietà del Paris Saint-Germain, sembrava essere molto gettonato in orbita rossonera questa settimana nonostante la valutazione di 25 milioni di euro effettuata dai parigini per il suo cartellino. Ora però i rumors raccontano che Botman dovrebbe essere in vantaggio rispetto a Diallo, alternativa di livello, per un posto nella rosa milanista.

