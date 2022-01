Botman al Milan?/ Calciomercato, Massara: “Il Lille non lo molla”, riecco Diallo

Le chancesd di vedere Sven Botman al Milan in questa sessione di calciomercato invernale sembrano diminuire parecchio anche dopo le dichiarazioni del direttore sportivo rossonero Frederic Massara. Intervistato da Sky Sport prima della gara vinta in trasferta sul campo del Venezia, il dirigente milanista ha avuto modo di fare il punto sulle mosse di mercato del club, commentando pure l’interesse espresso appunto nei confronti dello svedese di proprietà del Lille.

Ecco le parole di Massara al riguardo: “Il ruolo del difensore centrale potrebbe essere la priorità, specialmente in un periodo come questo con il covid. Se ci fosse l’opportunità di rinforzarci a condizioni sostenibili, ci faremo trovare pronti. Botman è un ottimo giocatore ma non credo che il Lille se ne voglia privare in questo momento. Ci sono varie ipotesi sul tavolo, ne parleremo anche con il mister: il mercato è ancora lungo e speriamo di avere diverse opzioni da considerare. E’ un periodo così incerto, non è che ci siano grandi possibilità ma bisogna valutare le occasioni sostenibili.” Secondo quanto emerso in queste ore, il Lille avrebbe respinto l’offerta presentata dal Newcastle per Botman da ben 40 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NEWS: SI COMPLICA BOTMAN AL MILAN

La possibilità che l’approdo di Botman al Milan si concretizzi realmente durante il calciomercato di gennaio appare ora abbastanza scarsa rispetto a quanto si credeva nei giorni scorsi. Per questo motivo, stando alle indiscrezioni più recenti, i lombardi, impegnati su più fronti, sarebbero pronti a tornare ad intensificare i loro sforzi per aggiudicarsi Abdou Diallo dal Paris Saint-Germain. Il venticinquenne francese naturalizzato senegalese potrebbe accettare il corteggiamento del Milan ma i parigini non vorrebberlo cederlo semplicemente in prestito, puntando piuttosto ad un obbligo di riscatto.

