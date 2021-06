Botte da orbi fra sposo e testimone/ Video, matrimonio in Salento finisce in rissa

E’ divenuta virale in queste ultime ore una clamorosa rissa ad un matrimonio che si è verificata negli scorsi giorni in provincia di Lecce, precisamente nel comune di Specchia, in Salento. Doveva essere il giorno più bello per gli sposi, quello che non si scorda mai, ed in effetti lo è diventato, ma forse alcuni invitati hanno preso troppo alla lettera il “detto”, finendo per prendersi a cazzotti. Tra l’altro ad azzuffarsi è stato proprio lo sposo, con il testimone, roba da non crederci.

La notizia è stata riportata in massa dai principali quotidiani italiani, a cominciare da Secolo d’Italia, che fornisce numerosi dettagli sulla vicenda, a cominciare dal dire che al momento i motivi della rissa restano ancora poco chiari, non è dato sapersi come mai i due se le siano date di santa ragione. E sono all’oscuro anche i giornali locali, che di solito riescono sempre a recuperare informazioni di questo tipo. Lecce Prima, ad esempio, portale molto vicino alla splendida cittadina pugliese, svela che non vi è al momento una vera e propria versione ufficiale in quanto nel pomeriggio in cui si è verificata la clamorosa rissa non è stato chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione locale ne tanto meno di quelli della compagnia di Tricase.

RISSA AL MATRIMONIO IN SALENTO: I DUE “CONTENDENTI” AVEVANO ALZATO UN PO’ IL GOMITO…

Gli stessi, infatti, avrebbero iniziato a raccogliere informazioni solo dopo che la notizia era divenuta virale, raccogliendo notizie seppur in via informale. Nessuno del resto ha sporto denuncia, di conseguenza non è stata aperta alcuna indagine a riguardo.

Si sa invece che a venire alle mani sarebbero stati due trentenni del posto, nei pressi della trattoria in cui appunto si stava celebrando un matrimonio. Stando a quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, sembra che i due “pugili”, abbiano alzato un po’ troppo il gomito durante i festeggiamenti, e ciò avrebbe sicuramente favorito le botte da orbi di sabato scorso. Il video dei due, che potete trovare qui sotto, è divenuto virale in poco tempo, e sembra che il testimone sia stato ricoverato in ospedale.

