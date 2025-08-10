Box Office 3D - Il film dei film parodie di film con un cast eccellente per un risultato sotto la media. Scritto e diretto da Ezio Greggio

Box Office 3D – Il film dei film, film su Italia 1 diretto da Ezio Greggio

La seconda serata di Italia 1 di domenica 10 agosto, alle 23:15, ha in programmazione la messa in onda del film comico del 2011 dal titolo Box Office 3D – Il film dei film. La pellicola è co-scritta, prodotta e diretta dal celebre Ezio Greggio, personaggio televisivo che esordì nel varietà Drive In e volto storico di Striscia la notizia. L’attore cabarettista arriva a questo ultimo film dopo una serie di produzioni come regista di scarso successo: Il silenzio dei prosciutti (1994), Killer per caso (1997) e Svitati (1999).

Anche in questo caso, parliamo di un flop commerciale anche se la produzione è stata ad alto budget, ha coinvolto molte case (Talents Factory, Canecane, Mendips Productions, Mondo Home Entertainment in collaborazione con Radio 105 e Radio Monte Carlo) e ha procurato un cast notevole e numeroso.

Gli interpreti sono, oltre allo stesso Ezio Greggio, tutti nomi altisonanti del cinema e della televisione, in gran parte che avevano preso parte alla pellicola Un’estate al mare, di Carlo Vanzina, più altri camei particolari: Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Gigi Proietti, Anna Falchi, Max Pisu, Cristiano Militello, Gianni Fantoni, Franco Neri, Gina Lollobrigida, Cesara Buonamici, Bruno Pizzul, Aldo Biscardi e molti altri.

La trama del film Box Office 3D – Il film dei film: le parodie dei blockbuster

Box Office 3D – Il film dei film consiste in una serie di episodi, tutti parodia di pellicole celeberrime e così abbiamo: Il Codice Teomondo Scrofalo, parodia de Il Codice da Vinci e Millennium; Chi ha ucciso l’ultimo Padrino? e Chi ha ucciso l’ultimissimo padrino (Il minchione), parodia de Il padrino; Twinight, parodia di Twilight; Gladiator 2, parodia de Il gladiatore; Corri Fast che sono Furious, parodia di Fast & Furious e Grease; Old Old 70 – L’ospizio può attendere, parodia di 007; La guerra del silenzio, parodia di U-Boot 96; Zoppo – L’eroe claudicante, parodia di Zorro; Viagratar parodia di Avatar; Erry Sfotter e l’età della pensione, parodia di Hary Potter.

Nel primo episodio, il famoso professore di simbologia Frank Strong, accompagnato da Liz Salamander (hacker parodia di Lisbeth Salander) è sulle tracce di una setta satanica e scopre il terribile Codice di Teomondo Scrofalo che oltre a essere un pessimo pittore è anche un pasticcione alchimista che, volendo realizzare l’elisir dell’eterna giovinezza ha invece creato quello per l’eterna ubriachezza.

Nel secondo due mafiosi vengono condannati a essere uccisi in un pozzo di cemento, ma vengono salvati da una sorpresa. In Twinight, Edward non risce a dire a Bella di essere un vampiro perché è timido, mentre il Gladiatore preferisce tornare a combattere piuttosto che stare a casa con la moglie che lo ha tradito.

Fast & Furious finisce con una gara automobilistica dove i due contendenti non partono perché le macchine sono in panne e sono costretti a scappare a piedi dalla folla inferocita che era andata a scommettere e in 007 c’è un James Bond che non ce la fa più e viene portato all’ospizio. Nella guerra del silenzio, il sottomarino italiano viene localizzato perché l’equipaggio è rumoroso e viene fatto esplodere, mentre in Zorro il protagonista è un matto napoletano.

In Viagratar ovviamente il blu degli abitanti del pianeta Panduro è dato dall’assunzione di una pillola simile al Viagra e in Erry Sfotter la trama si confonde con quella del Signore degli anelli, mentre il gruppo di maghetti sfora nell’episodio del Padrino, fino all’arrivo di Ezio Greggio che chiude, tra i festeggiamenti, il film.