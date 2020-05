Boxer azzanna bambina di un anno e 10 mesi: gravissima/ Brescia, è il cane dei nonni

Pubblicità

Tragedia oggi, domenica 10 maggio, in provincia di Brescia dove un cane di razza Boxer ha azzannato una bambina di appena un anno e mezzo. Secondo quanto riferisce da Giornale di Brescia nelle prime frammentate informazioni, il dramma si è consumato a Cividate Camuno, piccolo comune della Val Camonica. La piccola si trovava in casa dei nonni e stava giovando in giardino quando l’animale di proprietà degli stessi l’avrebbe azzannata alla testa ferendola in modo molto grave. Sin da subito le sue condizioni sono apparse disperate e da quello che si apprende è stata prontamente trasportata all’ospedale di Bergamo. Purtroppo però proprio durante il trasporto la bimba sarebbe stata colta da un arresto cardiaco e ora lotta tra la vita e la morte. Dopo il grave ferimento è stata immediata la richiesta di soccorso e nel giro di pochi minuti è giunto sul posto un elicottero che si è occupato con la massima urgenza del trasporto della vittima all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Pubblicità

BOXER AZZANNA BAMBINA DI UN ANNO E 10 MESI: IL PRECEDENTE

Continuano ad essere definite “disperate” le condizioni della bambina di quasi due anni azzannata alla testa dal cane dei nonni, un boxer, durante una tranquilla domenica nella quale ricorre tra l’altro la Festa della mamma. Tragedie simili purtroppo si ripetono con una sempre maggiore angosciante frequenza. L’ultimo gravissimo era accaduto lo scorso aprile quando, in piena quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, un cane corso aveva azzannato ed ucciso un bambino di 8 mesi a Tricase, in provincia di Lecce. Ed anche in quel caso la vittima era stata azzannata alla testa dall’animale procurando una ferita mortale. Tanti gli aspetti simili a quelli dell’ultima tragedia avvenuta in provincia di Brescia: nel caso segnalato in Salento, la vittima era in giardino, nella sua abitazione, sotto lo sguardo vigile della mamma e della nonna che però non sono riuscite a frenare per tempo la furia del cane che ha serrato la mandibola sulla testa del piccolo, uccidendolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA