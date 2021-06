Boy George, Video/ ”The Best Thing Since Sliced Bread” è il nuovo singolo

Boy George, pseudonimo di George Alan O’Dowd, ha da poco pubblicato il video della sua canzone ”The Best Thing Since Sliced Bread”. L’ex front-man dei Culture Club, oggi, è un dj di successo, tra i più originali ed alternativi della scena dance attuale. Organizza molte serate, tanto che nel 2010 è stato eletto alla posizione numero 80 della classifica annuale Top 100 Dj redatta della nota rivista Dj Magazine. Nei panni di cantante pubblica dischi sempre più raramente, va in tour saltuariamente, ma è ancora considerato un’icona della musica pop.

A breve Boy George spegnerà 60 candeline e non smette di creare, nel videoclip uscito di recente di ”The Best Thing Since Sliced Bread” è presente Samantha Renke, attrice, presentatrice e attivista a favore dei diritti dei disabili. In merito, il cantante e dj ha detto: ”Non appena ho finito questa canzone avevo in mente solo una persona per il video. Ho parlato molto con Samantha del lavoro da fare insieme e il lockdown ha reso tutto più difficile. Date un’occhiata al debutto alla regia di Samantha. Tutte le scene e i personaggi sono stati filmati da lei. Il suo umorismo e la sua bellezza sono perfetti per questa canzone”.

Boy George & Culture Club

”The Best Thing Since Sliced Bread” arriva giusto dopo l’annuncio di alcuni concerti che Boy George & Culture Club terranno in Gran Bretagna durante la prossima estate. Il cantante londinese e la sua vecchia band si esibiranno quattro volte tra giugno e agosto, sarà presente come ospite in tutte le date l’interprete scozzese Lulu. Inoltre, in due tappe è prevista la popstar britannica Kim Wilde, mentre nelle altre due Gabrielle. Ad aprire i live sarà invece Dj Fat Tony.

I Culture Club si formarono nel 1981 per poi sciogliersi per la prima volta nel 1986, proprio per dare spazio alla carriera da solista di Boy George. Ripresero l’attività musicale nel 1998 per celebrare i venti anni di carriera ma si fermarono una seconda volta nel 2002. Sono riconosciuti come uno dei migliori gruppi New Romantic, ma anche tra le migliori rock band elettroniche e come migliori artisti pop band. Una delle citazioni più famose del front-man Boy George sul suo gruppo che tutti i fan ricordano è: ”Non è stato il mio make-up, la nostra personalità, le nostre canzoni o gli awards che abbiamo vinto. Bensì le nostre imperfezioni ci hanno reso popolari e quello che siamo ora”.

