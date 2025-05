BPER BANCA A BANCO BPM DOWN OGGI: LA SITUAZIONE

Problemi per BPER Banca, ma a catena anche per altri istituti bancari, come Banco BPM, a cui si sono aggiunti quelli di Visa e Mastercard nelle stesse ore. Già ieri erano emersi disservizi per i clienti di BPER in relazione al plafond delle carte, ma sono stati risolti nel giro di poche ore. Stavolta le segnalazioni riguardano i servizi online, in particolare l’home banking che, stando a quanto riferiscono molti utenti, è attualmente inaccessibile. A confermare la portata dei problemi il portale Downdetector, che si occupa del monitoraggio di problemi e inattività dei principali servizi.

GTA 6, Rockstar ufficializza la data d'uscita/ “Ci dispiace sia più tardi di quanto vi aspettavate”

Le prime segnalazioni sono cominciate intorno a mezzogiorno di venerdì 2 maggio 2025, ma il picco è stato raggiunto un’ora e mezzo dopo. Nella stessa fascia temporale i problemi si sono allargati anche ad altre banche e servizi finanziari. Per quanto riguarda BPER Banca, il 59% dei problemi segnalati al momento riguarda i bancomat, quindi ATM, nel 21% dei casi i servizi bancari per smartphone, 20% per l’utilizzo della carta di credito.

Apple sposta produzione iPhone in India e iPad in Vietnam/ Cook: “Dazi peseranno per 900 mln di dollari”

LE MAPPE DELLE SEGNALAZIONI CONFRONTO

Il grafico di Downdetector evidenzia anche la situazione per Banco BPM, con un picco di segnalazioni arrivato nello stesso periodo in cui sono stati registrati problemi con BPER Banca. Per quanto riguarda i problemi più segnalati, il 42% delle segnalazioni riguarda gli ATM, il 36% l’utilizzo delle carte e il 22% i prelievi, quindi in questo caso i disservizi riguardanti connettività online e home banking sono inferiori.

In merito, invece, alla mappa delle segnalazioni, i problemi sono diffusi in tutta Italia, ma c’è una concentrazione maggiore nelle principali città italiane, con quelle del Sud Italia che al momento sembrano risparmiate dai problemi maggiori. Milano, Verona, Venezia, Bologna, Perugia, Roma e Napoli sono le città dove si concentrano la maggior parte delle segnalazioni fatte su Banco BPM down. Mappa leggermente diversa per BPER Banca, visto che in questo caso sono incluse Bari e Sud Sardegna, insieme alla Liguria. Al momento non sono note le cause dei disservizi che si stanno registrano.

5 trucchi che (sicuramente) non conosci di Whatsapp