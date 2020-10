Braccialetto anti-Covid: furbetto smascherato dalle Iene/ “Contrasto il virus con..”

I furbetti del Covid con Alessandro di Sarno a Le Iene. Il protagonista del servizio è Luciano Mion, personaggio smascherato dal reporter di Italia 1 nel servizio di questa sera. “Il mio braccialetto anti-covid contrasta il virus in maniera ottimale“, afferma Mion nella telefonata con Di Sarno. Nel suo sito vende bracciali a 649 euro, con la promessa di “aiutare a contrastare anche il Covid-19 e altri batteri e virus”. Una promessa non scientificamente provata, ovviamente, e che ha costretto l’Antitrust ad intervenire. Tra gli altri prodotti di Luciano Mion ci sarebbe anche una card multifunzione che creerebbe uno scudo protettivo contro il covid, oltre al bracciale magnetico venduto a centinaia e centinaia di euro. Alessandro di Sarno si finge un imprenditore francese interessato ad acquistare i suoi prodotti, così lo incontra per smascherarlo. Inizialmente Luciano Mion non si accorge delle telecamere e tesse le lodi dei suoi gadget, convinto di poter chiudere l’affare del secolo col finto imprenditore: “Tutti i miei dispositivi emettono segnali elettromagnetici uguali ma di polarità opposte rispetto a quello che fanno male”, dice. Ovvero due energie opposte che si annullerebbero e che funzionerebbero grazie ad un microchip quasi invisibile. Mion, convinto di essere a buon punto nella trattativa con Di Sarno, assicura la reale efficace dei suoi prodotti, garantiti a suo dire da periti forensi. Le Iene escono allo scoperto e lo smascherano, quindi invitano i telespettatori a prestare molta attenzione a prodotti simili venduti online.

