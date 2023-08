Braccialetto elettronico per la caviglia dei bambini: scosse e monitor/ Il prodotto fake terrorizza i social

Sui social media, negli ultimi giorni, è cominciato a circolare il video di un cavigliera per bambini che avrebbe lo scopo di sorvegliare i piccoli nei loro movimenti. Il video spiega che esiste anche un’app che consente ai genitori di monitorare gli spostamenti dei loro bambini piccoli. Il video, che ha ottenuto 6 milioni di visualizzazioni solo su Twitter, comincia con qualcuno che estrae un prodotto dallo scaffale di un negozio, nel reparto bambini: questo è chiamato “My First Ankle Monitor”. La persona gira il prodotto tra le mani, spiegando che non si tratta di un fake ma di un prodotto “reale”, nel senso che qualcuno lo ha effettivamente realizzato con la plastica e portato nel negozio, Walmart.

Instagram, 'guerra' all'intelligenza artificiale/ Comunicherà quali foto siano state generate dall'AI

La persona nel video dice: “Se sei il genitore di un bambino piccolo e non dormi abbastanza la notte, scommetto che è perché i tuoi figli non rimangono nella loro stanza. Questo era anche il mio problema fino a poco tempo fa, quando ho trovato questo monitor per la caviglia in Walmart”. Il video continua mostrando un bambino che indossa il finto braccialetto elettronico alla caviglia, chiuso con una piccola chiave a brugola, spiega Forbes.

ChatGpt pensa come un essere umano?/ Ragiona per analogie: solo l'uomo sapeva farlo

Braccialetto elettronico fake per bambini spopola sui social

La persone che registra il video della cavigliera monitor per bambini, prosegue: “Questo marchio è una manna dal cielo, prende spunto dalla riabilitazione criminale e la applica ai bambini. Il dispositivo si allaccia facilmente alla gamba del tuo bambino e poi si mette al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assicurarsi che stiano dove dovrebbero stare”. Nel video viene poi spiegato che esiste anche un’app chiamata Tike Tracker con “funzionalità fantastiche” per rintracciare tuo figlio e implica persino che può fornire scosse elettriche. Il prodotto, come ribadisce però più volte Forbes, non esiste.

STOP RDC/ La speranza per chi cerca lavoro con la nascita del Siils

“È una specie di arresti domiciliari. Puoi anche impostare zone vietate per una maggiore sicurezza. Rifarò tutta la casa. Ora, ogni volta che il mio piccolo delinquente minorile sgattaiola fuori dalla sua stanza, ricevo una notifica sul mio telefono. Da questo punto, ci sono diversi approcci su come gestire la situazione, come urlare contro di loro dal tuo letto o contrattare con loro per tornare nella loro stanza, ma il mio preferito è utilizzare lo strumento integrato di addestramento all’impulso elettrico. In realtà è una specie di terapeutico. Per me”, continua la persona del video. Come sottolinea Forbes, si tratta di un prodotto fake che è stato pubblicato per la prima volta in un video TikTok da un utente chiamato Legbootlegit il cui account è pieno di altri oggetti falsi.













© RIPRODUZIONE RISERVATA