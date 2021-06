Bracciali estivi 2021/ I modelli più belli da indossare

Colorati o in unica tinta. In tessuto o realizzati con materiali preziosi. Con incisioni o dal design innovativo. I bracciali che coloreranno l’estate 2021 sono tanti e variegati, ma tutti con un unico comune denominatore: la tendenza 2021. Grazie al loro design ricercato e allo stile versatile rappresentano l’accessorio perfetto per la bella stagione da indossare sia in spiaggia che nelle calde serate estive. Vediamo nel dettaglio i bracciali più in voga per l’estate 2021.

Partiamo dall’alta gioielleria con l’iconico “Juste un Clou” di Cartier, il celebre bracciale a forma di chiodo della maison francese. Realizzato a New York negli anni ’70, il Juste un Clou rappresenta ancora oggi – dopo cinquant’anni – il gioiello Cartier più amato anche tra i giovani. Il “Genderless Love” è il gioiello di casa Gucci, dal design geometrico e in unica tinta, pensato per celebrare il ciclo infinito della vita e dell’amore senza distinzione di sesso. Il brand Merù, tanto amato anche da Chiara Ferragni, propone per l’estate una linea di bracciali artigianali in oro giallo 18 carati con corallo rosa e angeli dipinti a mano.

Bracciali estate 2021: i modelli più in voga del momento

Più fresco e casual è invece il bracciale “Kate” di Valentina Ferragni Studio in tessuto con placcatura in oro giallo 24 carati. Kate è disponibile in diverse colorazione e grazie al cordino regolabile è possibile indossarlo sia al polso che come cavigliera. Anche Charms Company propone un bracciale con cordino regolabile arricchito dalla placcatura in oro e da charms di perle piatte che richiamano l’atmosfera estiva. Coloratissimi, giocosi e personalizzabili sono invece i bracciali con perline e charms dalle varie forme proposti sia da brand di lusso come Balenciaga che dalle catene low cost come Zara. Inutile dire che questo è già da qualche mese il trend più in voga e amato del momento.

Dal design completamente diverso sono invece i bangle proposti da Befrens, il brand pensato per gli amici, che per l’estate 2021 ha realizzato la linea Acronymous composta da bracciali rigidi con incisione – disponibili in tre colorazioni – ognuno dei quali contiene al suo interno un significato nascosto da un acronimo. Ambush ha invece puntato tutto su un modello classico, elegante e minimalista, realizzato con maglie dal motivo a catena e sfere. Una scelta differente rispetto al solito Ambush che tende sempre a stupire con modelli dal design ricercato.



