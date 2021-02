Bracco ungherese, il cane di Mario Draghi/ “Un bellissimo esemplare, i 2 molto uniti”

Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Capello sono due grandi amanti degli animali e tempo fa hanno adottato un cane, un amico peloso a quattro zampe di razza bracco ungherese. A parlarne è stato nelle scorse ore il dottor Stefano Gallinella, veterinario del centro di Sant’Anna di Chiusi, dove si reca appunto anche l’ex presidente della Banca Centrale Europea nonché Premier incaricato. Parlando con i microfoni del programma Un Giorno da Pecora, sull’emittente Rai Radio 1, ha spiegato: “E’ un bracco ungherese, nasce come cane da caccia, è un bellissimo cane maschio, elegante, con un mantello fulvo, possente, di bell’aspetto”.

Il dottore non sa come si chiama il cane di Mario Draghi (“Non ricordo il nome onestamente”), mentre in merito alla salute del fido amico dell’uomo aggiunge: “L’ultima volta che l’ho esaminato era in ottima forma”. Il cane di Draghi ha cinque anni, spiega ancora il suo veterinario, che poi parla del loro rapporto: “Si, ha un rapporto molto bello, ogni volta che viene da me Draghi fa da autista al suo cane: lui guida e il cane sta dietro”.

BRACCO UNGHERESE, CANE DI MARIO DRAGHI: “E’ UN CANE APERTO AL MONDO”

E a domanda su una possibile sofferenza del cane nel caso in cui Mario Draghi divenisse presidente del consiglio, il medico ha spiegato: “Assolutamente no, anzi credo sarebbe entusiasta”. Infine, scherzando sul fatto se il cane fosse più europeista o sovranista, il dottore ha replicato: “Sicuramente è un cane aperto al mondo: viene dall’Ungheria, è stato a Bruxelles e vive in Umbria…”. Stando a quanto scrive il quotidiano IlTempo attraverso il proprio sito web, delle persone molto vicine all’ex presidente della BCE riferiscono che sia lui che la moglie scelgono crocchette di qualità che acquistano a Roma in un negozio specializzato. Inoltre, spesso e volentieri Draghi è stato visto fare dell’attività fisica e correre nel parco insieme al suo splendido bracco ungherese: i due pare percorrano insieme diversi chilometri.



