La storia d’amore tra Giaele De Donà e l’ex marito ricchissimo Brad Beck ha sempre fatto discutere il mondo del gossip. A maggior ragione dopo la rottura tra la showgirl e l’uomo d’affari americano, con cui le cose non andavano più da un pezzo. Negli anni, in realtà, già diverse volte si era parlato di crisi, ma solo quest’ultima flessione ha portato Giaele De Donà e Brad Beck alla separazione e al divorzio. Il momento più buio pare sia calato lo scorso natale, quando la ragazza si era tolta l’anello al dito.

Ivana Mrázová e Giaele De Donà, chi sono Le Atlantiche Pechino Express 2025/ Perchè si chiamano così?

Pare che sia stata lei a chiedere la separazione, anche se sul web molti la attaccano preventivamente, in favore dell’ex marito Brad Beck che finalmente avrebbe aperto gli occhi. Una versione che Giaele De Donà digerisce a fatica e che infatti ha respinto con grande forza attraverso i suoi canali social. Secondo la nuova concorrente di Pechino Express, infatti, alcune ricostruzioni sulla fine del suo matrimonio non avrebbero nè capo né coda.

Pechino Express 2025, Ivana Mrázová e Giaele De Donà: paure e problemi/ Atlantiche:"Ci siamo conosciute ma.."

Giaele De Donà, ecco perché è finita con l’ex marito Brad Beck: “Matrimonio finto? Non mi sorprende più niente…”

“Alcuni pensano che il mio sia stato un matrimonio finto, io non mi stupisco più di nulla”, ha tuonato l’ex gieffina Giaele De Donà nelle sue storie Instagram. Già ai tempi del Grande Fratello, effettivamente, si erano sollevati molti dubbi sulla sua relazione con Brad. Molti hater pensavano che Giaele frequentasse il ricco imprenditore solo per tornaconto personale. “Sono io che ho preso la scelta di allontanarmi da mio marito, chi dice che si è svegliato non sa come sono andate le cose”, lo sfogo di Giaele.

La ragazza lamenta di aver ricevuto messaggi inopportuni da parte di diversi follower, che evidentemente hanno usato parole pesanti nei suoi confronti. “Ma io non ho paura di affrontare la vita”, ha assicurato. Vedremo se nel corso della sua esperienza a Pechino Express 2025, la concorrente tornerà su questa storia o se invece si concentrerà esclusivamente sul gioco.