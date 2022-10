Brad Beck ha tradito la moglie Giaele De Donà con Rossella Di Pierro?/ Lei lo fa ingelosire con Spinalbese…

Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese al GF Vip: e il marito Brad?

Nella Casa del Grande Fratello Vip quest’anno non mancano i triangoli amorosi, seppur platonici. Il grande protagonista continua ad essere lui: Antonino Spinalbese, in settimana vicino ad Antonella Fiordelisi, sempre pronta a stuzzicarlo, ma ancora di più a Giaele De Donà. Questo avvicinamento d’altronde ha avuto inizio qualche giorno fa e si è intensificato nelle ultime ore.

Giaele De Donà, lite con Antonino Spinalbese/ "Mi hai fatto passare per una tro*a..."

Giaele stuzzica Antonino, d’altronde, anche in merito alla presunta ‘storia’ che starebbe nascendo con Ginevra Lamborghini. “Raga non vedo l’ora che sia domani sera che ci sarà la puntata, sai perché? Così vedo la saga della lovestory “GinTonic” andare avanti, voglio vedere il secondo episodio di questa lovestory. Vabbè le storie impossibili sono sempre più belle eh.” ha ammesso la De Donà stuzzicando Antonino.

BRADFORD BECK, MARITO DI GIAELE DE DONÀ/ Lettera e regalo: "Vorrei poter essere lì…"

Bradford Beck ha tradito la moglie Giaele con Rossella Di Pierro?

D’altronde Spinalbese non disdegna la sua vicinanza: i due sono spesso attaccati, si lanciano sguardi e si fanno carezze affettuose, e c’è chi si chiede cosa ne pensi di tutto ciò il marito di Giaele, Bradford Beck. L’uomo la scorsa settimana le ha inviato nella Casa una lettera d’amore per il suo compleanno, assicurandole che tutto andasse bene; eppure di recente Brad è stato paparazzato con un’altra donna: Rossella Di Pierro. Che abbia tradito Giaele? D’altronde quest’ultima ha sin da subito chiarito che il loro è un ‘rapporto aperto’, ma come reagirà quando Signorini le mostrerà gli scatti di suo marito con un’altra donna? Lei si avvicinerà ancor di più ad Antonino spinta da quanto visto del marito?

LEGGI ANCHE:

Ginevra Lamborghini gelosa di Antonino Spinalbese e Giaele: "Fai il bravino!"/ È mistero sul fidanzato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA