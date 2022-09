Brad Beck, marito di Giaele De Donà: la polemica sul rapporto aperto/ “Temo lo insultino”

Brad Beck, marito di Giaele De Donà: “Mio marito può andare con altre donne”

Le storie sull’amore libero che tanto avevano tenuto banco nella precedente edizione del GF Vip, tornano anche quest’anno. Brad Beck, imprenditore e marito di Giaele De Donà, avrebbe con sua moglie un matrimonio libero.

Parlando in confidenza con Elenoire Ferruzzi e Sara Manufuso la 23enne, come riporta FanPage, ha svelato: “Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto. Preferisco un rapporto come il nostro, dove ci diciamo le cose, le facciamo. Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene“. La gieffina difende, dunque, la scelta da parte del marito Brad Beck di tradire la sua compagna purchè chiaramente lei ne sia a conoscenza.

Brad Beck, marito di Giaele De Donà: la gieffina fa un passo indietro sul matrimonio libero

Brad Beck, marito di Giaele De Donà, è un ingegnere, imprenditore e CEO di United Aeronautical società con sede in California. Lui e Giaele si sono sposati a febbraio 2022 in Messico, con una cerimonia molto lussuosa. La gieffina, una volta entrata al Grande Fratello Vip 2022, ha svelato in diretta tv che il loro è un matrimonio libero.

Dopo aver aver raccontato a tutti che suo marito possa andare con altre donne, la 23enne fa un passo indietro e, come riporta FanPage, dichiara: “Lui è per la privacy. Non voleva nemmeno che lo nominassi, a momenti. Ho raccontato della nostra relazione aperta e lui non voleva. Poi gli ho spiegato che finché non ne avessimo parlato, l’argomento sarebbe rimasto un tabù, come se ci dovessimo sentire sbagliati io e lui. Non è così. Perché dovremmo nasconderlo? Penso che lui la stia vivendo male, magari gli amici lo stanno insultando, chissà cosa gli stanno dicendo gli amici e la gente intorno a lui”.

