Brad Pitt, a Venezia 79 arriva il divo tra gli influencer/ Fan in visibilio

Il Festival del Cinema di Venezia 79 accoglie il divo Brad Pitt, come producer di Blonde

Il Festival del Cinema di Venezia non smette di sorprendere e intrattenere gli appassionati del cinema e non solo, nel mondo, anche nella triste giornata dell’8 settembre, quando é spirata la regina del Regno Unito, l’Irlanda del Nord e i reami del Commonwealth, Elisabetta II, con un parterre ricco di influencer e star, e un vero grande divo, Brad Pitt. La celebrity statunitense, con il suo inconfondibile carisma e la perfetta forma fisica che incarna il sogno americano, é approdato al Lido per l’edizione Venezia 79 del Festival del Cinema di Venezia, venendo accolto da una marea di grida di fan e fotoreporter che gli chiedevano attenzione per degli scatti o dei semplici sguardi fugaci con il beniamino.

L’approdo del fascinoso Brad Pitt a Venezia 79 rappresenta lo spartiacque del Festival del Cinema tra il divinismo di produzioni e personalità di spicco del grande schermo e personaggi e produzioni più o meno popolari satelliti rispetto all’arte del cinema, come i trend del web e gli influencer. Brad Pitt debutta al Festival del Cinema in vesti inedite, nello specifico nel ruolo di produttore di Blonde, un biopic sulla vita e l’arte di Marylin Monroe nonché un tribute film all’arte Pop, mandando i fan in visibilio.

Il web esplode per l’arrivo di Brad Pitt a Venezia 79

A fare impazzire i fedeli fan dell’attore biondissimo e dagli occhi di ghiaccio é soprattutto il look sfoggiato dall’americano: capelli color biondo oro a effetto bagnato, occhiali da sole per schivare le luci degli obiettivi fotografici, smoking black and white e delle sneakers Gazelle Adidas casual che, in contrasto con l’abito, camicia inamidata e papillon nero extra-elegance rendono la mise del divo americano una fusion più unica che rara. Segno che l’eleganza non detta regole in fatto di style, casomai é questione di stile! Protagonista della pellicola sulla Monroe é Ana de Armas, anche lei apparsa a Venezia 79, di rosa vestita e griffata Louis Vuitton, con la chioma a onde glamour color cioccolato accesa da riflessi dorati (SPOILER ALERT: il castano caldo -a dispetto della tinta blonde- sarà uno degli hairtrend più forti dell’autunno, confermati dalla chioma in nuance cioccolato al latte della bellissima Monica Bellucci, diva a Venezia 79).

“Come il vino rosso, più invecchia e più e bono”, si legge intanto tra gli innumerevoli commenti di consenso che il web andato totalmente in tilt per Brad Pitt rilascia via social sulla blonde star producer e lead actor del Cinema. Poi, tra gli altri commenti ancora dei fan di Brad Pitt più accaniti: “58 anni, signori!”.

Ana de Armas and Brad Pitt at the “BLONDE” premiere in Venice. pic.twitter.com/thYKgFGI5H — Films to Films 📽🎬 (@FilmstoFilms_) September 8, 2022













