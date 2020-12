Brad Pitt compie 57 anni/ Compleanno da Oscar ma senza Nicole Poturalski: in lockdown

Passano gli anni ma Brad Pitt si riconferma uno degli attori più affascinanti attualmente sulla scena. Nella giornata di oggi l’ex Achille di “Troy” compie i suoi primi 57 anni ma non smette di affascinare e far sognare intere generazioni. Per Pitt è stato un anno di indiscussi successi a partire dal film che lo ha visto al fianco di un altro grande divo del calibro di Leonardo DeCaprio in C’era una volta a… Hollywood, e che gli ha permesso di ricevere un Oscar, un Golden Globe e un Bafta come miglior attore non protagonista. L’ambita statuetta era già finita nelle mani del bel Brad Pitt nel 2013 quando aveva vestito i panni di produttore del film 12 anni schiavo, eletto miglior film di quell’anno.

Al secolo William Bradley Pitt, Brad è nato in Oklahoma il 18 dicembre 1963, ed è sempre cresciuto con il mito ed il sogno del cinema, avuti sin da bambino. Il suo esordio televisivo è datato 1987 con Genitori in blue jeans, e nella soap opera Dallas. Il vero successo arrivò però più tardi, nel 1991 con Thelma & Louise che inaugurò la lista dei film poi divenuti cult e che l’hanno visto protagonista indiscusso: da Intervista col vampiro, a Seven, L’esercito delle 12 scimmie, con il quale vinse un Golden Globe, Sette anni in Tibet e Fight Club.

BRAD PITT COMPIE 57 ANNI: COMPLEANNO IN SOLITARIA

Il 2005 fu un anno decisivo per Brad Pitt non solo perchè lo ha visto sul set di Mr. & Mrs. Smith, ma anche perchè proprio questa rappresentò la pellicola grazie alla quale conobbe Angelina Jolie, oggi ex moglie, dopo il precedente divorzio da Jennifer Aniston, sposata cinque anni prima. I Brangelina si sposarono nel 2014 ed hanno avuto sei figli, di cui tre adottati: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne. Solo due anni dopo però si separarono con l’ufficialità giunta lo scorso anno, mentre è in corso la battaglia legale per l’affidamento dei figli. Ma nel frattempo, come trascorrerà il suo 57esimo compleanno? A quanto pare, come rivela Amica.it, sarà un compleanno in clausura per l’attore, oltre che da single dopo la rottura con Nicole Poturalski (a quanto pare i due non si frequenterebbero ormai da due mesi) anche in rigidissimo lockdown imposto in California. Il Covid ha inoltre fermato momentaneamente anche il set del film Bullet Train che lo vede protagonista: “Brad Pitt rimandato a casa dopo che un membro della troupe è stato trovato positivo al Covid-19”, ha rivelato Variety.

