Brad Pitt e Andra Day stanno insieme?/ “Flirtavano durante la cerimonia degli Oscar”

Brad Pitt torna al centro del gossip. I riflettori si riaccendono sulla vita privata, e soprattutto amorosa, della star di Hollywood per un gossip che parla di un nuovo amore. Il celebre attore avrebbe infatti un nuovo flirt che corrisponde al nome della cantante e attrice Andra Day. Secondo quanto riportato dal Mirror, la Day, che quest’anno era in gara agli Oscar per il film The United States vs. Billie Holiday, grazie al quale ha comunque conquistato il Golden Globe, avrebbe conquistato il cuore di Brad. Il tabloid svela di un incontro avvenuto da poco, aprile 2021, proprio in occasione della cerimonia degli Oscar presso la Union Station di Los Angeles. I due si sarebbero scambiati i numeri di telefono per quelli che, inizialmente, pare siano stati motivi di carattere professionale.

Andra Day è la nuova fiamma di Brad Pitt? Tanti flirt per il celebre attore

“Andra è entrata nel radar di Brad da molto tempo.”, fa sapere il Mirror. “Hanno flirtato nel backstage e pensiamo che si siano scambiati i numeri. Potrebbe essere solo per lavoro però qualcuno dei suoi amici ha detto sarebbero una bella coppia”, queste le parole della fonte anonima al tabloid. Difficile dire al momento se si tratti di un rapporto di carattere amoroso o soltanto professionale. Va detto che, dopo la rottura con Angelina Jolie, di flirt, a Brad Pitt, ne sono stati attribuiti molti. Ricordiamo quello con la designer di gioielli Sat Hari Khalsa, ancora con l’attrice Margaret Qualley, con Charlize Theron e Margot Robbie. E si è addirittura parlato di un ritorno di fiamma con l’ex moglie Jennifer Aniston.

