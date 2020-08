“Brad Pitt è fidanzato con Nicole Poturalski”/ Fuga d’amore in Francia con la modella

Nella vita di Brad Pitt c’è una nuova donna, ma non è Angelina Jolie. Si chiama Nicole Poturalski la nuova fidanzata del divo di Hollywood. Dopo diverse voci su presunti flirt dell’attore, dal ritorno di fiamma con Jennifer Aniston all’amicizia speciale con Alia Shakwat, ora Brad Pitt esce allo scoperto con la sua nuova compagna, la modella 27enne che ha la metà degli anni di lui e ricorda, secondo chi l’ha vista da vicino, proprio l’ex moglie. La coppia è stata avvistata all’aeroporto di Parigi: sarebbero volati a bordo di un jet privato di proprietà dell’attore, e arrivato da Los Angeles, verso Chateau Miraval. Secondo quanto riportato dal giornale americano Ok! Magazine, ci sono testimoni che raccontano che la coppia in aeroporto si è lasciata andare ad effusioni stile “teenager”. La destinazione finale sarebbe dunque la splendida tenuta di Brad Pitt nel Sud della Francia. Si tratta di un sontuoso castello di 35 stanze che si trova nel villaggio di Correns.

BRAD PITT E LA FIDANZATA NICOLE POTURALSKI IN FRANCIA

Fuga d’amore in Francia per Brad Pitt e la sua nuova fidanzata, la modella Nicole Poturalski. L’attore è tornato nel castello dove ha sposato Angelina Jolie, portandoci però la sua nuova fiamma. Il castello fu acquistato nel 2011 per 67 milioni di dollari insieme all’ex moglie. Lì Brad Pitt e Angelina Jolie si sono sposati nel 2014 e hanno trascorso le vacanze con tutta la famiglia. Ora invece il divo di Hollywood ci torna con Nicole Poturalski, che lavora tra Los Angeles e Berlino. La modella, che parla cinque lingue, è apparsa sulle copertine di riviste come Elle, Cosmopolitan e Marie Claire. Scoperta per caso a 13 anni da un talent scout a Disneyland Paris, sognava da piccola di diventare una biologa marina, invece poi ha colto l’occasione di lavorare nel mondo della moda. Si sa poco del suo passato sentimentale, ma è mamma di un bambino di Emil. Invece Brad Pitt ha sei figli con l’ex moglie Angelina Jolie.



