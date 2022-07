Brad Pitt indossa una gonna e mostra i tatuaggi/ Pioggia di critiche per il look…

Brad Pitt infiamma i social con il suo look audace, cosa è successo?

Brad Pitt stupisce tutti. Il noto attore ha sfilato sul red carpet per la premiere del film Bullet Train e per l’occasione ha scelto un look audace che ha stupito i suoi fan. Brad Pitt si è presentato con camicia aperta sul petto e anfibi ai piedi. A fare particolarmente scalpore però è stata la gonna che l’attore ha voluto indossare e che scopriva i polpacci su cui apparivano i tatuaggi. Un look audace e poco convenzionale tanto che non sono mancate le polemiche. Le fan non hanno approvato questo suo cambio di look e sui social è esplosa una vera e propria polemica tra chi ha apprezzato la scelta di sposare la causa dei diritti Lgbtq+ e chi invece lo ha definito un barbone puzzolente.

Guenda Goria "Tagliata fuori da tanti progetti"/ "Mi sono sentita sfortunata ma..."

L’outift firmato Haans Nicholas Mott ha scatenato un vero putiferio. Non è la prima volta però che Brad Pitt osa così tanto. In occasione della premiere del film Troy, l’attore si era presentato in gonna rivelando che presto sarebbe stata di tendenza tra gli uomini: “Gli uomini indosseranno gonne entro la prossima estate”. Ancora prima in occasione di una copertina per Rolling Stones, Brad Pitt aveva sfoggiato un abito cortissimo. Eppure i fan non avevano mai avuto una simile reazione. Una giornalista ha però chiesto a Brad come mai avesse indossato una gonna. La risposta dell’attore non si è fatta attendere e ha dell’incredibile: “La brezza! La brezza!”.

Ballando con le stelle 2022, cast bomba per Milly Carlucci?/ Non solo Brilli...

Brad Pitt sposa con il suo outfit la lotta per i diritti LGBT?

Brad Pitt ha risposto in modo ironico anche se sembra che dietro il suo look si nasconda una scelta ben precisa. L’attore ha infatti voluto lanciare un messaggio a tutti i genitori del mondo, affinché siano più aperti alle scelte e alle personalità dei figli. D’altra parte Brad Pitt è molto sensibile a questa tematica considerando che poco tempo fa la figlia avuta da Angelina Jolie, Shiloh Nouvel, ha fatto coming out come “gender variant” chiedendo ai genitori di essere chiamata con un nome maschile. Brad e Angelina hanno rispettato la sua scelta e l’attore oggi invita a fare altrettanto ai genitori che si trovano nella stessa situazione.

Andrea Della Cioppa, Uomini e Donne/ "Veronica? Ho capito perché ha scelto Matteo..."

Di recente, l’attore ha messo in allarme i suoi fan dichiarando di sentirsi prossimo ad abbandonare la carriera di attore. Alla rivista GQ ha confessato: “Mi sento alla mia ultima tappa, all’ultimo semestre o trimestre. Come sarà quest’ultimo paragrafo? Come voglio progettarlo?”. Le sue parole hanno lasciato il segno e mandato in tilt i fan dell’attore. Ora a Berlino invece Brad ha fatto discutere per il suo look.













© RIPRODUZIONE RISERVATA