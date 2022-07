Brad Pitt malato di prosopagnosia: non riconosce parenti e amici/ “Nessuno mi crede…”

Brad Pitt malato di prosopagnosia: che cos’è

Nel 2013, Brad Pitt aveva svelato di soffrire di prosopagnosia, un disturbo neurologico che peggiorerebbe con il tempo e che non gli permetterebbe neanche di riconoscere i volti di parenti e amici. In alcuni casi, il disturbo non permetterebbe neanche di riconoscere il proprio riflesso allo specchio. Dopo le dichiarazioni rilasciate nel 2013, l’ex marito di Angelina Jolie è tornato a parlare di tale patologia in un’intervista rilasciata a GQ lasciandosi andare ad uno sfogo.

Il divo di Hollywood, nonostante soffra da tempo del disturbo neurologico, non ha ancora ricevuto una diagnosi ufficiale da parte dei medici. Stando a quello che ha raccontato Pitt a GQ, infatti, sembrerebbe che nessun medico creda alle sue dichiarazioni.

Lo sfogo di Brad Pitt

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di GQ, Brad Pitt si è lasciato andare ad un amaro sfogo sulla malattia di cui soffre: “Non mi crede mai nessuno quando lo dico ma è la verità, non ricordo i volti delle persone. La gente pensa che io sia vanitoso. Non è così, soffro di prosopagnosia“, ha detto l’attore.

Nel frattempo, l’attore ha anche smesso di fumare: “Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno. Non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente. Mi butto a capofitto nelle cose. Ho perso i miei privilegi”. Infine, l’attore ha spiegato che la malattia incide anche sul suo lavoro: “Non è sempre facile, soprattutto per il tipo di lavoro che svolgo. È un grande handicap e tutto ciò mi sta allontanando da molte persone, anche nell’ambito lavorativo”.

