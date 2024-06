Brad Pitt, perchè i figli hanno cambiato cognome?/ Il figlio Maddox: “In casa era violento, beveva troppo…”

Non tira buona aria tra Brad Pitt e i suoi figli: lo conferma la scelta recente di sua figlia Shiloh Nouvelle che una volta compiuta la maggiore età lo scorso 27 maggio – come racconta Leggo – ha deciso di cancellare il cognome dell’attore e di utilizzare unicamente quello di sua madre, Angelina Jolie. Ben 4 figli dei sei di Brad Pitt (3 adottati e 3 avuti naturalmente) hanno scelto la medesima strada per ragioni piuttosto serie.

Un’altra figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, Vivienne, pur non avendo raggiunto ancora 18 anni sembra voler seguire la medesima scelta della sorella maggiore. Nel suo ultimo impegno come assistente alla madre per la produzione di un musical di Broadway ha scelto infatti di firmarsi unicamente con il cognome materno prendendo dunque anche lei le distanze dal padre Brad Pitt.

Ma perchè 4 figli di Brad Pitt e Angelina Jolie hanno deciso di utilizzare solo il cognome materno? Alla base, come racconta Leggo, ci sarebbero dei conflitti domestici anche piuttosto turbolenti. Anche Zagara e Maddox avrebbero deciso di rinnegare il cognome paterno con il secondo che, in tribunale, rese noto il comportamento aggressivo della star di Hollywood: “In casa era violento, beveva troppo, mi offendeva e mi picchiava. Non voglio più vederlo e sentirlo e non voglio più nemmeno il suo cognome”.

Ad unirsi al coro dopo i racconti di Maddox si è aggiunto anche il fratello Pax: “Sei uno stron*o di prima classe” – scrisse il giorno della festa del papà, riferendosi quindi a suo padre Brad Pitt – “Sei una persona terribile e spregevole, hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Buona festa, fot*uto essere umano orribile”. Sarebbero dunque temi quali la violenza, l’alcolismo, e non solo le ragioni che avrebbero spinto i figli di Brad Pitt a cambiare cognome utilizzando unicamente quello della madre Angelina Jolie e rifiutando qualsiasi forma di rapporto con il padre. Stando a quanto riporta Leggo, uno degli eventi più eclatanti rispetto all’aggressività dell’attore sarebbe riferito ad un viaggio in aereo di ritorno dalla Francia. In quell’occasione, stando a quanto ritenuto anche dagli avvocati di Angelina Jolie, fu proprio il figlio Maddox ad intervenire in difesa della madre ricevendo anche lui dei colpi durante la colluttazione che ne scaturì.











