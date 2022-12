Brad William Henke, morto nel sonno/ Star di “Orange Is the New Black” e “Lost”

Brad William Henke: l’attore è morto nel sonno

Brad William Henke, ex giocatore di football americano e attore di “Lost” e “Orange Is the New Black”, è morto all’età di 56 anni. L’agente di Henke, Sheree Cohen, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che l’attore è morto martedì 29 novembre nel sonno. Non sono state comunicate le cause del decesso. Il suo manager Matt Del Piano lo ha ricordato così così su Tmz: “Brad era un uomo incredibilmente gentile di una energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità, lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia”. Henke lascia la moglie Sonja, il figliastro Aaden, la figliastra Leasa e la nipote Amirah. Il ruolo più importante è stato quello di Desi Piscatella, l’ufficiale penitenziario apertamente gay e dai modi particolarmente bruschi del penitenziario federale di Litchfield, che ha interpretato nelle stagioni quattro e cinque di “Orange is the New Black”. Dopo che il suo personaggio è stato ucciso, alla fine della quinta stagione, Henke aveva dichiarato che interpretare la parte del cattivo era stato “un dono e un onore” .

La carriera di Brad William Henke

Nato il 10 aprile 1966 a Columbus, nel Nebraska, Brad William Henke Henke è stato un giocatore della squadra di football dell’Università dell’Arizona ed è stato selezionato nella Nfl dai New York Giants nel 1989; è stato poi ingaggiato dai Denver Broncos e ha partecipato al Super Bowl XXIV. La sua carriera di giocatore è stata interrotta da un infortunio e ha iniziato a lavorare come attore di spot pubblicitari. Ha esordito nel 1996 nei telefilm “Chicago Hope” e “Due poliziotti a Palm Beach”. È apparso anche in “ER”, “Law & Order”, “Shameless”, “The Office” e “Hawaii Five-0”. Tra i ruoli televisivi di rilievo, ricordiamo: Bram in “Lost”, Coover Bennett in “Justified” e Brendon in “Sneaky Pete”. Henke ha recitato anche in molti film, tra cui: “The Fan – Il mito”, “Space Jam, “Il tredicesimo piano”, “Fuori in 60 secondi”, “World Trade Center” di Oliver Stone, “Pacific Rim” di Guillermo del Toro.

