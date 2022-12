“Bradford Beck è incaz*ato con la moglie Giaele De Donà”/ Parla Taylor Mega: “Colpa di Antonino e…”

Giaele De Donà, il marito Bradford Beck ancora arrabbiato con lei: parla Taylor Mega

Dopo la lunga lettera inviata alla moglie Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022, Bradford Beck non è più intervenuto né con messaggi né con gesti d’amore per lei. Il silenzio dell’imprenditore non sta però a significare che la faccenda che lo ha fatto arrabbiare nelle scorse settimane sia del tutto acqua passata. A svelare infatti che Brad è ancora arrabbiato è Taylor Mega, grande amica di Giaele oltre che di suo marito.

In una lunga chiacchierata a Casa Chi, Taylor Mega ha svelato di sentire spesso Bradford Beck anche perché Giaele ha dato a lei il compito di ‘controllarlo’. “Io sono stata incaricata a controllarlo ancor prima che entrasse e gli voglio molto bene.” ha infatti spiegato l’influencer, entrando poi in dettagli più scottanti.

Taylor Mega: “Brad lo sento una volta a settimana. È incaz*ato”

“Se sento Brad? Lo sento almeno una volta alla settimana e stavamo programmando le vacanze di Capodanno. – ha quindi chiarito Taylor Mega, lanciando la bomba – Come mi sembra? A voi posso dirlo… lo vedo bello inca*zato: come dargli torto?” Dietro questa arrabbiatura c’è ovviamente ciò che è accaduto con Antonino Spinalbese ma non solo.

“Io capisco il rapporto libero, occhio non vede cuore non duole finché una cosa rimane fine a se stessa ma lì sei h24 davanti le telecamere. – ha chiarito l’influencer, spiegando che Brad – non guarda molto perché non capisce bene l’italiano ma qualcosa gli arriva e guardando gli è rimasta un po’ di incazzatura.” E sui motivi della sua ira: “Antonino Spinalbese è uno dei motivi del mal di testa del marito di Giaele”, ha concluso Taylor, senza però specificare cos’altro gli ha dato fastidio.

