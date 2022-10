Bradford Beck infastidito dal flirt tra la moglie Giaele e Spinalbese/ Parla l’agente: “Sta andando oltre”

Bradford Beck preoccupato dal flirt tra la moglie Giaele De Donà e Spinalbese al Grande Fratello Vip

Bradford Beck sta seguendo la moglie Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip e, nonostante le dichiarazioni di ‘amore libero’, pare sia non solo infastidito dal flirt nato con Antonino Spinalbese, ma anche piuttosto preoccupato. A parlare per lui è il suo agente, Thomas Incontri, ai microfoni di Pipol TV: “Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del GFvip7, Bradford era molto preoccupato.” ha esordito l’uomo, entrando poi nel dettaglio della questione.

“Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato. Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata.” ha spiegato l’agente del marito di Giaele De Donà che, a quanto pare, è oggi molto preoccupato.

Bradford Beck, parla l’agente: “Giaele sta andando troppo oltre secondo il marito”

Thomas Incontri ha infatti proseguito: “Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. – chiarendo che – Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia.”

Brad, a quanto racconta l’agente, non è arrabbiato ma infastidito e preoccupato da quanto vede al Grande Fratello Vip: “Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo”, ha concluso l’uomo. Signorini avvertirà Giaele dei timori espressi dal marito?

