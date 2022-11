Bradford Beck lascia la moglie Giaele De Donà?/ Svolta dopo l’avvertimento al GF Vip: “Io la sosterrò se…”

Bradford Beck ha perdonato Sofia Giaele De Donà? Il passo indietro con Antonino

Sofia Giaele De Dona continua a far discutere nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo le parole del marito Bradford Beck, Giaele ha deciso di fare un passo indietro con Antonino Spinalbese con il quale è però scoppiata la lite. Proprio così: nelle ultime ore l’influencer ha avuto un’accesa discussione con Antonino Spinalbese che ha definito “falso”. Un’accusa molto chiara quella della modella e influencer che non ha gradito dapprima l’avvicinamento dell’ex di Belen Rodriguez alla nuova arrivata Oriana Marzoli, ma anche le parole pronunciate sul suo conto. Antonino, infatti, parlando di Giaele ha detto che lei è la più maleducata della casa durante il gioco della verità. Parole che hanno spinto Giaele a confrontarsi con l’amico: “se fossi stata davvero maleducata come dici, non ti sarei stata accanto nei momenti di difficoltà”.

Antonino messo alle strette l’ha girata sull’argomento sigarette, ma Giaele non ci sta: “queste motivazioni sono assurde e pretestuose, avrei preferito altri aggettivi, come permalosa, ma maleducata non descrive per nulla la mia persona”.

Bradford Beck, le parole del marito di Sofia Giaele De Donà

Intanto fuori dalla casa il marito Bradford Beck dopo aver lanciato un ultimatum alla moglie Sofia Giaele De Dona dalle pagine del settimanale Chi è tornato a parlare del rapporto con lei. L’uomo, ricco imprenditore, CEO di United Aeronautical, ha detto si sentire la mancanza della moglie, ma di non essere intenzionato a raggiungerla nella casa del GF VIP: “cerco di adottare un approccio misurato a tutti i miei affari e mi piace essere molto prudente nelle mie azioni. È molto difficile da fare sotto i riflettori, che è uno dei motivi principali per cui mi piace evitarlo. Mia moglie ha ambizioni che la pongono al centro della scena e la sosterrò sempre come meglio posso. Ma preferisco comportarmi in maniera privata, come ho sempre fatto”.

Infine parlando proprio della moglie ha detto: “è una donna autentica e appassionata e, onestamente, è la persona più intelligente che abbia mai incontrato. Non dimentichiamo che attualmente è una concorrente in un reality show e sta facendo ciò che sente di dover fare per vincere. È incredibilmente competitiva e non può essere facile affrontare lo stress e le condizioni alle quali sono sottoposti tutti i concorrenti. Penso che, con il passare del tempo, il pubblico la conoscerà meglio, arriverà ad amarla e ad apprezzarla quasi quanto me”.

