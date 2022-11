Bradford Beck, marito di Giaele De Donà/ Lei preoccupata: “Temo possa sbandare. Forse pensa che amo Antonino”

Bradford Beck: come reagirà dopo i baci appassionati della moglie Giaele De Donà? Lei è preoccupata…

Settimana scorsa Giaele De Donà ha ricevuto una lettera dal marito Bradford Beck, infastidito dalla sua vicinanza ad Antonino Spinalbese: “Ora ho delle preoccupazioni per delle azioni molto precise, per il tuo comportamento come mia moglie, che è inappropriato per molti e ben al di là di ciò che sarebbe rispettoso per me”. Parole dure che hanno messo in crisi la gieffina, che per qualche giorno ha preso le distanze da Antonino, anche se nel fine settimana complice il gioco della bottiglia i due si sono scambiati un appassionato bacio (la De Donà ha baciato anche Attilio Romita e Luciano Punzo).

In una recente chiacchierata con Micol Incorvaia, Giaele ha ammesso di avere sperimentato insieme al compagno diverse possibilità: “A me piacciono anche le donne. Una relazione importante con una donna non l’ho mai avuta ma sessualmente le donne, non tutte, piacciono. La donna è elegante, ha un corpo bello da vedere”. Durante un’altra chiacchierata, Giaele ha inoltre raccontato ciò che ora teme di più: “La mia preoccupazione è che mio marito pensi che io sia innamorata persa di Anto e che provi sentimenti. Così come lo pensano anche tanti spettatori. Questa è la mia paura e che questo lo faccia sbandare. Io vi dico che secondo me l’hanno infastidito certe mie frasi. Non mi ha nemmeno mai mandato un aereo e questo al dice lunga. Si sta vendicando e questo lo prova anche la paparazzata. Perché forse qualcosa che ho detto gli ha dato noia.”

Bradford Beck: le parole della prima moglie

Il matrimonio aperto di Giaele De Donà e Bradford Beck desta molte curiosità. Secondo l’amica Emy Buono, concorrente della scorsa edizione di La Pupa e il Secchione (e fidanzata di Dennis Dosio), intervistata da Chi, ha detto: “Si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie e viceversa. Giaele sente molto più trasporto per me che per il marito, ma tra me e lui sceglierebbe sempre… i soldi. Perché lei ama la bella vita. A Giaele piacciono i soldi e Bradford ne ha parecchi. Questa è la verità”. Prima di sposare Giaele De Donà, Bradford Beck stava con la modella brasiliana Hethielly Godoi: “La verità non è quella che Giaele dice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra”, ha detto la modella intervistata da Nuovo.

