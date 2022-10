Bradford Beck, marito Giaele De Donà: matrimonio al capolinea?/ Dopo le effusioni con Antonino Spinalbese…

Sofia Giaele De Donà: “Penso al peggio”. Matrimonio al capolinea con Bradford Beck?

Come avrà reagito il marito di Sofia Giaele De Donà alle immagini della moglie a letto con Antonino Spinalbese? Da quando Sofia ha avuto delle effusioni molto spinte con Antonino le sue preoccupazioni sono aumentate. La modella teme infatti che all’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip il marito chieda la separazione. Nelle scorse ore la gieffina si è confidata con gli altri inquilini della casa e ha ammesso: “Sono portata a pensare al peggio”. Sofia Giaele De Donà avrà sicuramente pensato al fatto che quelle immagini hot siano arrivate anche al marito che già nelle scorse settimane aveva dichiarato tramite il suo portavoce di disapprovare il percorso della moglie. Sofia Giaele è ancora più confusa per il fatto che non ha la possibilità di spiegare al marito la situazione che si è venuta a creare con Antonino.

In questi giorni, Sofia sembra infatti aver preso le distanze dall’ex compagno di Belen perché forse teme la resa dei conti con il marito Bradford Beck. Sofia sta ancora metabolizzando quanto avvenuto con Antonino al punto da temere il divorzio dal marito Brad: “Antonino mi piace ma se io vado oltre, mio marito chiede il divorzio. Arei anche voglia di baciarlo, ma poi scatta la separazione. Siamo una coppia aperta ma con dei limiti precisi”. E’ probabile che nella puntata di questa sera Alfonso Signorini tocchi l’argomento. Il conduttore ha qualche arma in pugno? Dopo le effusioni con Antonino Spinalbese, Bradford chiederà davvero la separazione dalla moglie?

Bradford Beck ha rinunciato a fare una sorpresa a Sofia Giaele De Donà, primo segnale di crisi?

La situazione tra Sofia Giaele De Donà e il marito Bradford Beck sembra molto instabile. Nelle scorse settimane, Sofia aveva espresso preoccupazione dopo aver appreso da Alfonso Signorini che il marito si trovava a New York con cinque modelle. I dubbi hanno assalito Sofia che non è riuscita a comprendere il motivo di questo atteggiamento. Il matrimonio tra Sofia e Bradford potrebbe vacillare. Il mese scorso un amico di famiglia ha rivelato che l’imprenditore sarebbe infastidito da certe dichiarazioni della moglie: “Lui è arrabbiato perché lei ha reso note cose segrete del loro rapporto. Perché sì, hanno un legame aperto, ma che non può essere accessibile in profondità. Lui ha degli incarichi importanti e istituzionali e voleva rimanere nell’ombra“.

Proprio nei giorni scorsi una Tik Toker avrebbe rivelato che Bradford sarebbe stato infastidito dagli atteggiamenti di Sofia con Antonino. Per questo motivo, Bradford avrebbe deciso di sparire dal radar senza mandare nemmeno un augurio per il suo compleanno a Sofia: “Come sappiamo il marito di Giaele De Donà ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l’aereo, una cosa grossa. Però non è successo niente. Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto con Antonino. Lei è l’ombra di Spinalbese e sta sempre con lui. Siamo sicuri che il marito ci sarà ancora per lei quando uscirà?”.











