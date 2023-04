BRADFORD BECK, INCONTRO CON LA MOGLIE GIAELE AL GF VIP/ “Sei mesi difficili ma sono orgoglioso di te”

Dopo oltre sei mesi, finalmente Giaele De Donà ritrova suo marito Bradford Beck. Atterrato a Roma da Los Angeles poche ore fa, Brad è arrivato a Cinecittà per riabbracciare sua moglie, aspettando la sua uscita per poter quindi ripartire insieme. “Questi sei mesi sono stati difficili per me”, ammette subito Brad, riabbracciando una felicissima Giaele. L’uomo si dice poi molto fiero di lei, del percorso che ha fatto; poi, scherzando, le dice di aver temuto che allungassero il programma di altri sei mesi. “No, sono libera!” ammette sorridente Giaele, abbracciando con gioia suo marito: “Sposarti è stata la decisione più bella che potessi prendere nella mia vita”, gli dice prima di salutarlo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Bradford Beck e Giaele De Donà, un matrimonio giovane messo alla prova al GF Vip

L’ultimo atto del GF Vip metterà a nudo le ultime sfaccettature e dinamiche dei concorrenti in gara, pronti a darsi battaglia per l’ultima volta in vista dell’auspicio di trionfare per l’edizione 2023 del reality. Ognuno dei vipponi rimasti ha lasciato una propria traccia nella Casa più chiacchierata d’Italia; storie e intrecci che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori per settimane. Tra i finalisti spicca principalmente il ruolo di Giaele De Donà che ha tenuto banco in diverse occasioni con il “caso” del matrimonio con Bradford Beck.

Giaele De Donà ha varcato la porta rossa presentandosi inizialmente in maniera defilata, complice appunto il suo recente matrimonio con il ricco imprenditore Bradford Beck. Dopo alcune settimane però il suo percorso ha preso una piega ben diversa; dal presunto interesse per Antonino Spinalbese al più recente per Andrea Maestrelli; tutti indizi che sembravano mettere in discussione il suo giovane matrimonio con Bradford Beck. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha mai perso occasione per denigrare gli atteggiamenti della moglie: sia tramite messaggi social che addirittura con una lettera fatta recapitare a Giaele De Donà.

Giaele De Donà, dai timori sul futuro con il marito Bradford Beck alla possibile sorpresa per la finale del GF Vip

Stando agli ultimi accadimenti, Bradford Beck ha palesato a Giaele De Donà tutto il suo dissenso rispetto agli atteggiamenti della donna all’interno del GF Vip. Proprio i malumori dell’imprenditore erano dunque alla base della sua volontà di non partecipare come ospite assumendo dunque il ruolo di “sorpresa” per la vippona. Giaele De Donà, dal canto suo, non ha nascosto i dubbi sul futuro del matrimonio una volta terminato il GF Vip. “Da una parte mi sento in colpa quando dice che ho passato il primo anno di matrimonio chiusa in un programma; io come avrei reagito se mio marito avesse fatto la stessa cosa? Magari quando uscirà il nostro rapporto sarà diverso, dopo tutto questo tempo senza vederci. Magari la sua vita adesso sarà diversa…”.

Le perplessità di Giaele De Donà – emerse in un confronto con Luca Onestini – in merito al suo rapporto futuro con il marito Bradford Beck non mettono comunque totalmente in discussione un’opzione per la finale del GF Vip. Infatti, è lecito credere che per l’atto conclusivo del reality il marito di Giaele De Donà decida finalmente di palesarsi all’interno della Casa per un’ultima ed emozionante sorpresa.











