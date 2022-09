Bradford Beck “molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Giaele De Donà”/ Il comunicato

Grande Fratello Vip 2022: parla il marito di Giaele De Donà

Al Grande Fratello Vip 2022 uno degli argomenti più discussi di questi giorni è la vita privata di Giaele De Donà. La concorrente ha infatti rivelato di vivere un matrimonio aperto assieme al marito Bradford Beck, ma la concezione di amore libero è stata contestata da numerosi suoi coinquilini, come Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini, che l’hanno duramente attaccata. Dall’esterno, tuttavia, l’imprenditore non sembrerebbe contento del fatto che la loro relazione privata venga pubblicamente raccontata e commentata nel reality.

A riferirlo è The Pipol Tv, contattato via mail dal portavoce del marito di Giaele nella quale viene specificato come l’imprenditore non sia felice di questa situazione creatasi al Grande Fratello Vip 2022. Come si legge sul profilo Instagram della pagina, “Si chiama Thomas Incontri e si presenta con una mail in qualità di portavoce del compagno della gieffina più discussa di questa edizione Sofia Giaele De Dona’. Ci ha contattato per rilasciare una nota dopo il caos emerso sulla vita privata dei due e sul loro rapporto apertissimo“.

Giaele De Donà, il marito Bradford Beck “contrariato sul percorso lavorativo…“

The Pipol Tv di seguito riporta il comunicato ricevuto: “‘Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Bradford Beck, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità‘“.

Il comunicato prosegue così: “Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas“. In risposta a queste parole, la pagina è entrata nel merito della questione e ha ricevuto dal portavoce un’importante notizia: Bradford Beck farà una sorpresa a Giaele De Donà il prossimo 13 ottobre, data che coincide con un giovedì, dunque durante una puntata del Grande Fratello Vip 2022. Avverrà un incontro chiarificatore tra marito e moglie?

