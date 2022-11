Bradford Beck scrive alla moglie Giaele: “Comportamento inappropriato al GF Vip”/ “Sei andata oltre”

Bradford Beck scrive una lettera alla moglie Giaele De Donà e la avverte: “Comportamenti inappropriati”

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà, ha finalmente rotto il silenzio e ha inviato a sua moglie una lunga lettera nella quale spiega cos’è che pensa del suo comportamento con Antonino Spinalbese.

“Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà per vivere la vita al massimo, rimanendo impegnati nella vita nel cuore, nella mente, nello spirito e in amore. – esordisce la lettera di Bradford – Non importa quanto tempo siamo stati separati, non importa quante miglia possano separarci e non importa quanto ostacoli ci siano stati posti di fronte perché una parte di te era ed è sempre con me.”

Dopo un inizio positivo, arrivano per Giaele le note dolenti: “Come tuo marito ho accettato la tua partecipazione al GF Vip ma a due condizioni: di essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata; rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata.” scrive il marito. Così le lancia la stoccata: “Ora ho delle preoccupazioni su alcune tue azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia moglie che è visibilmente inappropriato per molti e ben oltre ciò che sarebbe rispettoso per noi.” E conclude: “Spero di parlare con te delle tue azioni per ottenere la tua versione della storia. Ti chiedo di prendere questa come opportunità per limitare ciò che potrebbe essere offensivo per me, io farò del mio meglio per fare lo stesso”. Giaele, intanto scoppiata in lacrime, ammette di essere preoccupata e di desiderare ora un confronto col marito.

