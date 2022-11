Bradford Beck tradisce Giaele De Donà?/ Pizzicato a Los Angeles con due ragazze e…

Bradford Beck, divertimento a Los Angeles senza la moglie Giaele De Donà

“Se io lo so non c’è tradimento”. Con queste parole, Giaele De Donà ha parlato del suo matrimonio libero con Bradford Beck sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Stavolta, però, Giaele non ne era a conoscenza e ha scoperto il divertimento che il marito si sta concedendo in sua assenza da Alfonso Signorini. Il conduttore e direttore del settimanale Chi le ha mostrato in anteprima le foto pubblicate sul numero del magazine in edicola da mercoledì 2 novembre, nel corso della scorsa puntata spiazzando la 24enne che, nella casa, comincia a porsi qualche domanda su quello che sarà il suo futuro matrimoniale.

Nelle foto pubblicate da Chi, Bradford Beck che, qualche settimana fa era stato pizzicato in un locale di Milano in compagnia di Rossella Di Pierro, è stato sorpreso in quel di Los Angeles in compagnia di due ragazze bellissime.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, il 45enne Bradford Beck che ha sposato Giaele De Donà dopo quattro anni di relazione, appare in compagnia di due ragazze di cui una è la migliore amica della moglie come ha svelato lei stessa in diretta al Grande Fratello Vip 2022. La presenza dell’amica ha rassicurato Giaele convinta che il marito si sia concesso solo una serata di svago come sono soliti fare nella vita di tutti i giorni. Le altre donne della casa, tuttavia, l’hanno esortata a non fidarsi troppo della migliore amica. “Il marito che va con la migliore amica è un classico”, le hanno detto le altre vippone.

“La mia amica non lo farebbe mai e anche mio marito non andrebbe mai con la mia migliore amica”, è stata la replica di Giaele che, nelle scorse ore, è stata lontana da Antonino Spinalbese non nascondendo la voglia di avere un segnale dal marito. Arriverà presto un confronto tra i due?

