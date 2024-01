Bradley Cooper e Gigi Hadid stanno insieme?/ Una foto conferma il gossip: mano nella mano a Londra

Bradley Cooper e Gigi Hadid, arrivano importanti conferme sulla love story

La cronaca rosa non conosce confini, soprattutto quando si tratta di volti noti della scena internazionale. Il gossip a quanto pare era stato lungimirante dato che, dopo settimane di rumor, retroscena e indiscrezioni, pare sia arrivata l’ufficialità in merito alla relazione tra Gigi Hadid e Bradley Cooper. Stando a quanto riporta il portale del Corriere della Sera, i due avrebbero deciso di uscire allo scoperto con uno scatto che non lascia spazio ad interpretazioni alternative.

Come racconta il sito di informazione, la love story tra Gigi Hadid e Bradley Cooper sarebbe finalmente ufficiale. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico, mano nella mano; il tutto testimoniato da una foto esclusiva pubblicata dal New York Post. Dunque, è lecito credere che la liaison non solo sia attinente al vero ma soprattutto, stando alla foto che li vede insieme a Londra, sembrano anche piuttosto affiatati.

Bradley Cooper e Gigi Hadid, la prima foto di coppia

Come spiega il Corriere della Sera, queste prime immagini di coppia con protagonisti Gigi Hadid e Bradley Cooper vanno a confermare le indiscrezioni delle settimane precedente, in particolare quelle emerse in autunno 2023. La modella era stata già avvistata presso l’aeroporto di New York proprio intenta a salire su un volo che l’avrebbe portata a Londra. Ad attenderla a quanto pare c’era proprio Bradley Cooper, visto lo scatto che li vede passeggiare per la capitale inglese mano nella mano.

Inutile il tentativo di Bradley Cooper di ‘mascherare’ il suo volto per sfuggire ad occhi indiscreti. Grossi occhiali da sole scuri e un cappello invernale piuttosto ingombrante. Gli occhi del gossip non si sono fatti ipnotizzare ed hanno dunque prontamente scovato la sua uscita di coppia con Gigi Hadid. Chissà che presto non arrivino conferme ufficiali anche da parte dei diretti interessati.

