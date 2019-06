Bradley Cooper e Irina Shayk/ La rottura? Non è “colpa” di Lady Gaga, ecco perché

La rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk non sarebbe “colpa” di Lady Gaga. La cantante e attrice quindi, non sarebbe il motivo scatenante dell’attuale crisi in corso tra i due, con tanto di rottura. Un insider ha raccontato a People che a separare la coppia di Hollywood sarebbero stati i diversi propositi per il futuro. Se l’attore è fortemente concentrato sulla sua florida carriera nel mondo del cinema, la modella pare avere preferito impiegarsi verso i comuni propositi familiari. Proprio il tabloid è stato il primo a svelare la crisi con tanto di separazione tra il divo hollywoodiano e la super top model. “Irina non è focalizzata sulla fama, vuole solo proteggere la sua famiglia. Bradley, invece, tiene molto al lavoro. In questo momento è concentrato sulla carriera” ha raccontato una fonte a People, proprio a pochi giorni di distanza da quando la Shayk è stata paparazzata con tanto di bagaglio mentre stava andando via dalla casa che divideva col suo Bradley.

E’ rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk: ma non è “colpa” di Lady Gaga

Valigie al seguito e via. Irina Shayk ha lasciato la villa a Pacific Palisades, Los Angeles, dove viveva con Bradley Cooper. La loro storia sarebbe definitivamente terminata e, così come rivela una fonte che è voluta rimanere anonima, pare che Lady Gaga in tutta questa faccenda non c’entri nulla. A distanza di un paio di anni dalla nascita della piccola Lea, la coppia si sarebbe resa conto di dovere dare immediatamente una sferzata al loro rapporto. A dividerli quindi, a parte le ambizioni, anche le professioni: “Hanno vissuto vite completamente separate. Se lei era a Los Angeles, lui era fuori città. E viceversa”, racconta la gola profonda. A quanto pare, il gossip parla anche di un tentativo da parte di Cooper di salvare la loro relazione. Dopo avere girato la pellicola di successo dal titolo “A star is born” (proprio con Lady Gaga), Bradley avrebbe rallentato il ritmi lavorativi: “Al termine della stagione dei premi, Cooper ha fatto in modo di rallentare e concentrarsi sulla sua famiglia”. Questo, purtroppo, non è bastato. E così, la separazione è sembrata l’unica cosa logica da fare tenendo al primo posto la figlia: “Separarsi è meno importante che crescere un figlio insieme”.

