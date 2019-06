Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati/ Lady Gaga c’entra qualcosa?

La relazione d’amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk è finita. La conferma arriva direttamente dall’America: tra l’attore e la modella si è chiusa ufficialmente la relazione dopo quattro anni insieme. Precedenza per entrambi, la possibilità di condividere la custodia della figlia Lea De Seine. Lei intanto, ha già fatto i bagagli mentre l’intero mondo di domanda: E Lady Gaga? E’ People che ne da piena conferma: L’attore e la modella “hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine”, venuta al mondo nel marzo 2017. Il portavoce dell’ex coppia, al momento ha preferito non rispondere. Tutti e due estremamente riservati e poco avvezzi al gossip, difficilmente potranno parlare della separazione in maniera ufficiale o tramite comunicato. Il loro amore era nato nel 2015 e, anche dopo il tanto chiacchierato duetto con la Germanotta durante la Notte degli Oscar 2019, la coppia non ha detto/scritto nulla per fermare la cronaca rosa.

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati: colpa di Lady Gaga?

L’unica cosa che è accaduta dopo il duetto degli Oscar, è stato un tweet di Irina Shayk. “È un bacio mancato”, scrivevano milioni di fan. La modella, per tutta risposta ha replicato: “Ho molti amici che condividono gran parte della loro vita personale su Instagram o sui social media. Li ammiro e penso che sia grandioso, ma penso che non fa per me. Visto che il mio lavoro mi porta a espormi, ho appena deciso che la mia vita privata sarà tranquilla”. Questo quindi, testimoniava la volontà di non volere spettegolare su nulla, soprattutto della sua vita personale al fianco di Bradley Cooper. Anche il 44enne è fatto della stessa pasta, esprimendo il desiderio solo di pensare alla figlia. Ed infatti, proprio lui quando ha scoperto la paternità, ha rivelato: “ha cambiato tutto”. E ancora: “Nostra figlia, è incredibile. E vedo mio padre in lei abbastanza spesso”. Il 2018 per l’attore è stato un anno speciale, con l’uscita di A Star Is Born, che ha ricevuto 8 nomination agli Oscar. “Al termine della stagione dei premi, Cooper ha fatto in modo di rallentare e concentrarsi sulla sua famiglia”, aveva confidato una fonte a People nell’aprile 2019. “Quasi tutti i giorni, Bradley e Irina portano Lea a spasso, sulla spiaggia, al parco”.

