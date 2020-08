Bradley Cooper e Jennifer Garner stanno insieme?/ Beccati a Malibu “complici e…”

Bradley Cooper e Jennifer Garner stanno insieme? È questo il gossip che arriva da oltreoceano che sta facendo impazzire il web. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito di gossip americano TMZ che ha beccato i due attori insieme sulla spiaggia di Malibu. Le ex star di “Alias” avrebbero infatti spiazzato i presenti sulla spiaggia di Malibu mercoledì, facendosi vedere insieme e complici. Con loro anche una bambina che sembrerebbe essere la figlia di Bradley, Lea De Seine Shayk Cooper. Anche se le voci parlano di semplice amicizia per le due star di Hollywood, inevitabilmente i fan hanno iniziato a sognare che il loro rapporto possa essersi evoluto in qualcos’altro. D’altronde Bradley e Jennifer hanno qualcosa in comune: entrambi si sono separati dai loro partner, lui da Irina Shayk (ma ormai già da un bel po’), lei da Ben Affleck con il quale è stata circa 10 anni.

Bradley Cooper e Jennifer Garner, amicizia o qualcosa di più?

Bradley Cooper e Jennifer Garner sono stati visti spesso insieme nel corso degli anni, ma, essendo entrambi impegnati oltre che amici, la cosa non ha fatto particolare notizia. Ora che sono entrambi disponibili, inevitabilmente impazza il gossip. La coppia, infatti, fa letteralmente sognare i fan che già attendono con ansia il bacio. Per i due, d’altronde, dopo le grandi storie d’amore citate prima non sono mancati flirt. Per Bradley si è parlato di un flirt – mai confermato – nato con Lady Gaga sul set di “A star is born”. La Garner, invece, stava frequentando l’imprenditore John Miller, CEO di Cali Group. Relazione terminata però da poche settimane.



