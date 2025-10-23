Bradley Wiggins, nella autobiografia choc pubblicata oggi l’ex ciclista parla degli abusi sessuali, della cocaina e del doping: la verità di Wiggo

BRADLEY WIGGINS, L’AUTOBIOGRAFIA CHOC PUBBLICATA OGGI

Tante anticipazioni sono state diffuse sulla autobiografia di Bradley Wiggins, la cui vita avventurosa fa sempre notizia, dal tema del doping alle vicende private come il divorzio, la bancarotta, gli abusi sessuali subiti dal primo allenatore e la dipendenza dalla cocaina, però oggi giovedì 23 ottobre 2025 è il giorno in cui finalmente esce The Chain e allora il Telegraph ne ha subito fatto un’analisi attenta del contenuto complessivo.

Bradley Wiggins racconta la sua dipendenza dalla cocaina/ “A Londra 2012 sniffavo dalla medaglia d’oro”

Un libro che viene definito “crudo”, potremmo dire brutale, ma che fornisce anche diverse informazioni nuove sulla vita e la carriera di Bradley Wiggins. L’infanzia solitaria e complicata è un’ombra che ha pesato anche sulla carriera quando il ciclista è diventato uno degli sportivi più amati della Gran Bretagna, tanto che il personaggio di Wiggo è stato in verità tutta una costruzione.

Diretta Giro di Lombardia 2025/ Tadej Pogacar ha vinto, è cinquina consecutiva per la leggenda! (11 ottobre)

Tutto quindi inizia da un’infanzia dominata dal senso di abbandono, da parte del padre Gary, ma anche dalla madre che gli raccontava sempre cose diverse quando il piccolo Bradley Wiggins le faceva domande. Rapporto difficile anche con il patrigno, ai limiti del bullismo, ecco che l’adolescente Wiggins si era di conseguenza “ritirato” nel suo mondo, di cui il ciclismo era parte fondamentale. Culmine della solitudine fu quando un gruppo di bulli gli puntò una bottiglia rotta al collo e nessuno lo difese.

Negli stessi anni, una figura chiave fu l’allenatore Stan Knight, che lo condusse ai primi successi di valore ma che lo abusò dai 13 ai 16 anni, con esempi molto espliciti riportati nel libro. Eppure per Bradley Wiggins l’allenatore fu “la prima persona in assoluto a farmi sentire di avere un valore. La persona che ha abusato di me è la persona che mi ha fatto credere in me stesso”, creando una situazione ovviamente ancora più difficile per un ragazzo ancora giovanissimo.

Elia Viviani annuncia il ritiro dal ciclismo/ “Rifarei tutto al 100%, contentissimo di quanto ho raggiunto”

BRADLEY WIGGINS, LA VERITÀ DI WIGGO SU UNA VITA DRAMMATICA

Tante pagine sono dedicate al rapporto difficilissimo con il padre assente, di cui sono noti i problemi con l’alcol e la facilità a menare le mani. Anche in questo caso per Bradley Wiggins il rapporto è complicato perché scrive che suo padre “rimane il mio eroe ancora oggi. Il mio attaccamento a lui è profondo. Sono parte di lui e lui è parte di me. E ne sono felice”. Eppure, dopo la morte di Wiggins sr, forse per omicidio o comunque in una vicenda mai chiarita, Bradley ha ammesso di sentirsi “sollevato”, anche per impostare più liberamente il rapporto con i propri figli, per i quali ha cercato di essere un padre diverso.

Parole dure sono quelle rivolte a Sir Dave Brailsford, lo storico direttore della Nazionale britannica ma anche del Team Sky degli anni d’oro: passò dall’essere una sorta di “fratello maggiore” a colui che lo scaricò “come se fossi spazzatura” a causa di un “approccio spietato alla vittoria”, per cui il Team Sky iniziò ad ignorare e mettere da parte Bradley Wiggins “proprio nel momento in cui avevo bisogno”, compresa l’esclusione dalla squadra per il Tour de France 2014, che fu per il vincitore di due anni prima un colpo durissimo.

Un altro tema è il doping: Bradley Wiggins parla di una ormai celebre borsa con cerotti al testosterone al Giro del Delfinato 2011, che però “non erano per me”. Secondo l’ex campione le indagini ufficiali sono state un fiasco e che le accuse nei suoi confronti fossero un diversivo “da qualcosa di molto più serio”. Cita le minacce ricevute nel 2014 al velodromo di Manchester e pensa quindi che la vicenda di quella borsa fosse tutta una montatura: “La mia opinione è che l’abbiano tenuto nascosto per cinque anni finché, con i rapporti in crisi all’interno del Team Sky, uno di loro ha preso quell’informazione e l’ha usata come arma”.