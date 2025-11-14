Il film "Brado", diretto e interpretato da Kim Rossi Stuart, racconta in modo appassionante la storia di un rapporto tra padre e figlio

Brado è un film di cui Kim Rossi Stuart è sia regista, sia attore protagonista e che racconta in modo appassionante la storia di un rapporto tra padre e figlio: il padre, Renato, per l’appunto interpretato da lui, e il figlio Tommaso interpretato da Saul Nanni.

È un rapporto duro, senza che si risparmino colpi, un rapporto in cui ognuno si sente libero di scaricare sull’altro valanghe di letame, ma in fondo un rapporto vero, segnato da una tenerezza come viene indicato dalla scena in cui Renato tiene tra le braccia un Tommaso bambino. Il film è dedicato a Giacomo, padre di Kim Rossi Stuart che di lui dice: “È stato un padre bravo a regalarmi l’autonomia: per me, padre oggi, è uno spunto di riflessione molto utile, perché far stare i figli in un brodo di giuggiole è un problema”.

Questo è il tema centrale del film Brado, è ciò che comunica, ossia che quello che è decisivo in un rapporto tra padre e figlio non è la forma apparente, ma quello che fa crescere in entrambi: nel padre la coscienza di non essere come Dio, di non poter decidere dell’altro; nel figlio la capacità di crearsi una propria strada dentro la vita. Così che come si vede in certe scene il padre può fare il tifo per le scelte del figlio, ma è il figlio in piena libertà a decidere.

Il film Brado mette poi in evidenza che un rapporto si costruisce nel tempo, mostrando la durezza e l’opposizione che vi è all’inizio tra Renato e Tommaso che si rinfacciano ogni tipo di responsabilità per poi raccontare di uno sguardo reciproco che nasce e cresce in entrambi per finire nella drammatica scena della morte di Renato, che però porta negli occhi una pace ritrovata come se nella morte riscoprisse la tenerezza originaria. Questo testimonia quanto sia importante nella vita rivivere lo sguardo semplice delle origini, quando un padre guarda con la tenerezza che porta nel cuore il figlio che da quella tenerezza si sente voluto e abbracciato.

Renato e Tommaso si ritrovano perché ascoltano la voce del cuore e imparano l’uno dall’altro, anche se in apparenza sembrano uno contro l’altro e questo è il punto geniale di questo film che sfida a non considerare l’apparenza, perché sotto le sue forme rozze e spigolose vi è un affetto autentico che vuole rinascere e vivere.

L’ambiente è western, tutto si gioca nella fattoria che Renato ha acquistato dopo la rottura con la moglie Stefania, interpretata da Barbara Bobulova, e in cui vi è un cavallo, Trevor, che diventa una speranza perché ha la struttura di un campione. Così succede che Tommaso, contro la sua volontà, vada nella fattoria dove il padre si è rotto un braccio essendo stato disarcionato da Trevor e cominci un percorso di addestramento del cavallo fino a portarlo a una gara di salto a ostacoli.

Anche qui ciò che domerà Trevor non saranno le frustate di Tommaso per fargli capire chi comanda, ma la tenerezza che lui a un certo punto comincerà a usare e di fronte alla quale il cavallo cederà. Nel percorso di addestramento di Trevor sarà decisiva la presenza di Anna, interpretata da Viola Sofia Betti, che sarà per Tommaso una guida importante per la preparazione di Trevor alla gara di equitazione, ma anche l’occasione di risolvere la sua intricata situazione sentimentale trovando la semplicità di un rapporto d’amore autentico.

Così Brado in ogni sua sequenza testimonia ciò che rende affascinante ogni rapporto umano: non che sia perfetto, ma che sia avvinto tra le braccia della Tenerezza.

