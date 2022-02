Brahim Diaz, fidanzato Ana Mena?/ Lei svela la verità da Sanremo: “Fake news”

Della carriera di Ana Mena che, dopo aver conquistato popolarità in Italia con le collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt, si sa praticamente tutto. Della vita privata dell’artista in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Duecentomila ore”, invece, si sa davvero poco. Schiva, discreta e riservata, Ana Mena preferisce far parlare di sè per meriti artistici. Tuttavia, secondo alcuni rumors, la cantante sarebbe ancora fidanzata con il calciatore del Milan, talentuoso trequartista classe 1999, Brahim Diaz. Cresciuto nel Real Madrid, con la maglia del Milan, il calciatore ha dimostrato il proprio talento, ma è davvero fidanzato con Ana Mena?

Secondo varie voci di gossip, il cuore del calciatore batterebbe proprio per la bellissima Ana Mena che, tuttavia, direttamente da Sanremo, ha smentito tutto raccontando la verità sul gossip che la vorrebbe fidanzata con il calciatore del Milan.

Ana Mena smentisce il fidanzamento con Brahim Diaz

Ospite di “Oggi è un altro giorno”, il programma di Raiuno condotto dal lunedì al venerdì da Serena Bortone, Ana Mena ha smentito tutti i rumors sulla sua vita privata smentendo di essere fidanzata con Brahim Diaz e dichiarando di non essere innamorata in questo momento della sua vita. “Salutaci il tuo fidanzato, che gioca in Italia a Milano… giusto, il Milan?“, ha chiesto Serena Bortone provando a far sbottonare l’artista spagnola.

La risposta di Ana Mena non si è fatta attendere. La cantante, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, ha rotto il silenzio sulla propria vita privata smentendo il fidanzamento con il calciatore. “No, no, io non ho fidanzato. Sono single”, ha detto Ana Mena. “E allora dobbiamo trovarlo il fidanzato. Scusami sulle tue bio però c’è scritta questa cosa, dico hanno sbagliato?“, ha indagato la Bortone e Ana Mena ha concluso così la questione – “Sono fake news“.

