Branchetti vs Matano/ “Nessun chiarimento dopo ospite soffiato? È pessimo, scorretto”

È scontro a distanza tra Alberto Matano e Simona Branchetti, i conduttori de “La vita in diretta” e “Pomeriggio 5 news” che la scorsa settimana erano stati protagonisti di un battibecco a causa di un malinteso durante la diretta. Infatti, mentre l’inviata della Rai stava intervistando Sebastiano Visentin, marito di Liliana Resinovich, la collega di Mediaset gliel’avrebbe sottratto, il tutto mentre i rispettivi programmi erano in diretta nel pomeriggio per raccontare il ritrovamento del corpo della donna a Trieste.

Alberto Matano furioso "Troupe di Canale 5 ci ha sottratto l'intervistato"/ "Non va…"

Sin da subito c’era stata la dura presa di posizione da parte di Matano, che aveva denunciato in diretta, facendo il nome dei competitor, l’accaduto. A una settimana di distanza, nonostante alcune dichiarazioni volte a stemperare gli animi, tra le due aziende non è stato ancora messa la parola fine. Infatti i due, con un botta e risposta a distanza, continuano a discutere su quanto successo a Trieste tra l’inviata Rai Filomena Leone e la collega di Mediaset “poco professionale”, secondo Matano, nel soffiargli l’ospite.

La vita in diretta, oggi non va in onda/ Al suo posto il film “Natale tra le stelle”

ALBERTO MATANO CONTRO SIMONA BRANCHETTI DOPO VISENTIN “SOFFIATO”

Ospite della trasmissione TvTalk l’ex mezzobusto del Tg1 si è espresso così sulla querelle: “Non ho nulla da chiarire, dico la verità e l’ho detta in diretta. Io ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Confermo che non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti. Bastava aspettare che finissimo il collegamento per intervistare l’ospite? Io avrei fatto così. Noi abbiamo un rapporto concorrenziale con la rete commerciale ma il rapporto è sempre stato di grande rispetto e competizione sana. Mi dispiace dell’accaduto perché è avvenuto in diretta e si poteva gestire in un altro modo“.

La vita in diretta, non va in onda/ Alberto Matano torna il 3 gennaio 2022

Le parole di Matano non sono andate giù però a Simona Branchetti, che sui social ha attaccato: “Pessimo Alberto Matano che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?“. Nel corso della diretta Matano non avrebbe però fatto riferimento alla chiamata chiarificatrice tra le parti. La stessa Branchetti, all’indomani dell’accaduto, in diretta aveva detto: “Noi siamo qui tutti per fare lo stesso lavoro, per fare cronaca, per raccontare in diretta anche fatti dolorosi come quelli che vi stiamo raccontando in questi giorni. E prima di tutto il nostro rispetto e il nostro pensiero va a chi in queste ore sta soffrendo.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA