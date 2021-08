Branco di cani randagi sbrana 20 enne/ Morta Simona Cavallaro, choc a Satriano

Tragedia avvenuta nel catanzarese, in Calabria: una ragazza è stata aggredita e uccisa da un branco di cani. La vittima è tale Simona Cavallaro, come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dall’Huffington Post, una giovane di soli 20 anni che ha trovato la morte in quel del comune calabrese di Satriano, a pochi passi da Soverato, dove la stessa risedeva. Ieri pomeriggio, come riportano le cronache, stava passeggiando tranquillamente con il proprio fidanzato, quando è stata appunto aggredita da un branco di cani che hanno purtroppo avuto la meglio, uccidendo con una morte atroce la giovane vittima.

Il fidanzato ha chiamato immediatamente i soccorsi ma quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato la 20enne era già in condizioni disperate e la corsa in ospedale è risultata essere inutile. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Soverato, che hanno già fatto scattare i primi accertamenti per ricostruire nel dettaglio l’accaduto, anche se sembrerebbero esservi pochi dubbi sulla vicenda.

RAGAZZA ATTACCATA E UCCISA DA BRANCO DI CANI: INUTILE L’INTERVENTO DEL 118

Testimoni hanno segnalato la presenza di Simona Cavallaro in gira presso Satriano, centro della costa ionica catanzarese, assieme ad amici fra cui anche il fidanzato. Il gruppo aveva deciso di sostarsi nei pressi di un’aerea picnic in località Fonte Fiorino, forse per mangiare e rilassarsi, quando la ragazza si sarebbe allontanata con il compagno per una passeggiata nei boschi, dove poi è stata aggredita da un branco di cani.

Purtroppo non è la prima volta che vengono segnalati casi di attacchi di randagi: gli animali a quattro zampe, quando vagano in branchi, risultano essere molto pericolosi, ancor di più se affamati. Sul luogo del decesso è intervenuto il magistrato di turno assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, e come detto sopra, per la 20enne non vi è stato nulla da fare: troppo grave le ferite riportate, che di fatto hanno dissanguato la stessa ragazza.

