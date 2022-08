Brand di moda regala abiti/ Video, furti e violenze tra la folla per i vestiti gratis

Il video degli abiti gratis a Parigi sarà ricordato a lungo. Furti e violenza nella calca che si è affollata due giorni fa in Place Vendôme a Parigi. Centinaia di ragazzi e ragazze si sono presentati per partecipare all’iniziativa promozionale di un marchio di moda, RevengeX, che aveva preparato uno stock di abiti da regalare ai primi clienti che si fossero presentati all’appuntamento. Il marchio, nato da pochi mesi, stava presentando la sua prima collezione e aveva calcolato che appena un centinaio di persone avrebbero risposto all’iniziativa. I fatti, però, si sono svolti diversamente.

La folla si è rivelata molto più numerosa del previsto e, particolare ancora più grave, ha dato origine a diversi problemi di sicurezza. Mentre la calca accorreva per accaparrarsi e contendersi gli abiti in regalo, infatti, molti partecipanti hanno denunciato di essere stati derubati e di avere subìto violenze durante i momenti di maggiore confusione. Gli abiti in regalo sono stati esauriti in appena pochi minuti, ma gli strascichi di questa iniziativa parigina potrebbero non svanire così in fretta. RevengeX ha subito comunicato le proprie scuse per quanto accaduto e tramite i propri canali ha promesso maggiore sicurezza e organizzazione durante le prossime iniziative.

Video abiti gratis incendia la folla a Parigi, furti tra i ragazzi

A Parigi, centinaia e centinaia di giovani e giovanissimi si sono presentati al Giardino delle Tuileries, dove alle 19 avrebbe dovuto iniziare la distribuzione promozionale dei capi del marchio RevengeX. Il marchio aveva stimato la presenza di cento persona al massimo, ma ancora prima dell’inizio dell’evento la folla si è rivelata molto più numerosa e ingestibile. Per questo motivo, il marchio ha deciso all’ultimo istante di spostare il luogo dell’evento di trecento metri, per ragioni di sicurezza.

Lo spostamento ha dato origine a una corsa spericolata (e pericolosa) della folla di ragazzi, che sono sfrecciati all’interno del giardino per arrivare primi all’ambito stock di capi in regalo. La corsa è stata ripresa da svariati video poi postati sui social network, che permettono di capire l’entità della calca e la potenziale pericolosità di una iniziativa simile. Dopo il disordine della corsa forsennata, poi, sono arrivate le prime denunce dei furti e delle violenze segnalati da numerosi partecipanti durante i momenti più concitati, costringendo così il marchio a ricorrere alle scuse e, forse, a rivedere la gestione di questo tipo di iniziative.

Video, abiti gratis scatenano il caos

Lunaire le bail de revengex au tuileries et à vendôme pic.twitter.com/639cW9oZxq — GALLY 4L (@kerangals) August 24, 2022













