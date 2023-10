Brando, bacio con Beatriz a Uomini e Donne/ “Non ho fatto alcune cose per paura di espormi…”

Brando e l’esterna con Silvia a Uomini e Donne

Per permettere ai tronisti Brando e Cristian Forti di conoscere meglio le ragazze che li stanno corteggiando, la redazione di Uomini e Donne, come svela Maria De Filippi nella puntata del 6 ottobre, ha concesso ad entrambi i tronisti la possibilità di poter trascorrere più tempo con le ragazze, precisamente quattro ore. La conduttrice, così, trasmette l’esterna che Brando ha fatto con Silvia iniziata con un abbraccio. “Sto troppo bene, non avrei voglia di andare“, dice il tronista in esterna ammettendo di avere un bel feeling con la corteggiatrice.

“Con lui mi trovo inaspettatamente bene. Durante la prima esterna ero molto più agitata, ma in casetta mi sono sentita molto meglio. Sono riuscita ad aprirmi di più e ci siamo divertiti un sacco”, spiega Silvia. “Anch’io sono stato bene perchè ci siamo lasciati andare e ci siamo conosciuti molto di più”, aggiunge Brando.

Brando e il bacio con Beatriz

Dopo le quattro ore trascorse con Silvia, Brando ha poi trascorso anche quattro ore con Beatriz. “Sono una ragazza con un’autostima bassissima anche se non si nota”, ammette la corteggiatrice in esterna. Concluse le quattro ore, Brando sente la necessità di rivederla e, con l’aiuto della redazione, la chiama.

“Mi hanno detto che sei già partita, ma io ho bisogno di rivederti assolutamente domani”, dice il tronista. “Ci vediamo domani”, risponde Beatriz. i due, così, si rivedono il giorno seguente. “Sarei venuto ieri sera da te in albergo ma mi hanno detto che eri già partita. Avrei voluto fare delle cose che non ho fatto per paura di espormi troppo”, aggiunge il tronista e tra i due scatta il bacio.

