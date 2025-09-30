Brando Barbato: chi è e grave incidente figlio di Samantha De Grenet, lei confessa: "Verterbre rotte e tanta paura"

Nella puntata di oggi, martedì 30 settembre 2025, de La volta buona tra gli ospiti c’è anche Samantha De Grenet, showgirl e conduttrice che concederà a Caterina Balivo una lunga intervista in cui si sbilancia non soltanto sulla sua carriera ma anche sulla sua vita privata ed a proposito di vita privata ospite è anche il figlio di Samantha De Grenet, Brando Barbato, nato dal matrimonio con il marito Luca Barbato.

Chi è Brando, figlio di Samantha De Grenet? Classe 2005 ha appena vent’anni ma su di lui le informazioni sono molto poche e generiche. Brando si è diplomato in una scuola privata e poi ha deciso di continuare gli studi iscrivendosi all’Università. Non si sa se è single oppure ha una fidanzata. Tuttavia, in una recente intervista Samantha ha rivelato di avere un legame molto forte con il figlio: “Sono la classica mamma italiana, desidererei avere sempre mio figlio vicino, ma lui non è una mia proprietà e la cosa migliore che posso fare, insieme a mio marito, e dargli gli strumenti più adatti per vivere al meglio la sua vita lasciandolo libero nelle sue scelte.”



È rimasto vittima di un grave incidente il figlio di Samantha De Grenet, Brando, poco tempo fa. Il giovane a causa di un incidente che gli è costato due vertebre rotte. A rivelare l’accaduto e spiegare che, per fortuna, dopo tanto spavento e paura non c’era stato un esito peggiore era stata la stessa showgirl: “Non voglio entrare nel dettaglio, non serve, ma ho avuto veramente tanta paura per mio figlio… Ora è stato dimesso, stiamo a casa con due vertebre fratturate e tanto dolore… ne avrà per un mesetto, ma il peggio è scongiurato e lui sta bene”.