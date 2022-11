Brando Barbato, chi è il figlio di Samantha De Grenet/ “Abbiamo costruito…”

Chi è Brando Barbato, il figlio di Samantha De Grenet

Brando Barbato è il figlio di Samantha De Grenet. Samantha ha avuto ed ha un unico grande amore, quello che la lega da anni a Luca Barbato. I due si sono sposati una prima volta e dal loro amore è nato Brando, ma per un periodo di tempo hanno ritenuto fosse meglio lasciarsi e si sono separati. Dopo un periodo di riflessione entrambi hanno capito di provare ancora un legame fortissimo, hanno chiarito le divergenze si sono risposati. Una scelta che ha fatto felici tutti, in particolar modo il figlio adolescente. Brando Barbato ha da poco compiuto 15 anni ed ha tutta la vita davanti. Il ragazzo va ancora a scuola e in questo ultimo anno, come tutti i suoi coetanei, si è trovato a dover affrontare le difficoltà della didattica a distanza.

Luca Barbato, chi è il marito di Samantha De Grenet/ "Ci siamo riavvicinati..."

Su di lui, data la giovanissima età, si conosce davvero poco e non è chiaro quale sia il percorso che vorrà intraprendere una volta finito il percorso di studi. Brando ha un bellissimo rapporto con la mamma come si evince da un post che la De Grenet ha pubblicato in occasione del suo quindicesimo compleanno: “Siamo riusciti a costruire un rapporto davvero speciale, unico, fatto di complicità e amore, risate e confidenze, confronto e rispetto…tu sei indiscutibilmente la parte più bella e vera di me”, aveva scritto.

Samantha De Grenet operata al menisco/ Video in ospedale: "Anche questa è fatta!"

Brando Barbato e la separazione dei genitori: “Ci siamo avvicinati…”

Brando Barbato ha da poco compiuto 15 anni. Un ragazzo cresciuto con due genitori che lo amano e che si amano a tal punto da aver capito di aver commesso un grande errore nel mettere fine al matrimonio e separarsi. Da lì la scelta di riprovarci e sposarsi nuovamente.

Brando Barbato ha sofferto molto quando i genitori si sono separati e per questo motivo Samantha ha deciso di tutelarlo: “Ci siamo avvicinati con molta cautela per tutelare e proteggere la serenità e tranquillità di Brando, perché non potevamo permetterci di commettere degli errori, e quando siamo stati certi, sicuri che ci amavamo più di sempre è stato semplice per noi ripartire da dove ci eravamo interrotti con gioia, entusiasmo, naturalezza mista a quel sano imbarazzo dei primi giorni, ma più maturi e soprattutto consapevoli degli errori fatti e che non dovevano assolutamente essere ripetuti”, aveva dichiarato a Vanity Fair.

Samantha De Grenet, foto in stampelle "Lesione al menisco"/ "Servirà tanta terapia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA