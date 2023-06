Brando Barbato, il figlio di Samantha De Grenet al GF Vip?/ Lei: “Non gli direi di no, ma a un patto!”

Brando Barbato, il figlio di Samantha De Grenet possibile concorrente del GF Vip? Parla la mamma

Sono tanti i nomi che circolano in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha confermato che il cast sarà composto da Vip ma anche da persone sconosciute al pubblico, che dunque si fonderanno in un solo gruppo. Nelle ultime ore spunta anche il nome di Brando Barbato, il figlio appena diciottenne di Samantha De Grenet, che in passato è stata già concorrente del GF Vip.

Un’ipotesi che nasce dopo un’intervista che Samantha ha rilasciato al settimanale CHI, dicendo la sua sulla possibile partecipazione del figlio al reality. “Se mi dicesse ‘mamma voglio fare il GF’ non gli direi di no, – ha ammesso la conduttrice – ma a patto che rimanga se stesso e non scenda a compromessi, né per gli ascolti, né per una clip in più, né per un momento di notorietà.”

Samantha De Grenet: “Mio figlio Brando al GF Vip? Potrebbe essere educativo per lui”

Samantha De Grenet appoggerebbe pienamente l’esperienza del figlio Brando a Temptation Island, anche perché “potrebbe essere anche educativo, formativo per lui.” L’ex gieffina ha inoltre aggiunto: “Mi sarebbe piaciuto vederlo diventare un tennista professionista perché è bravo a giocare, poi chef perché è bravissimo ai fornelli, ora vorrebbe fare teatro… In definitiva sogno che si realizzino i suoi desideri e non proietto su di lui i miei”.

E se nella Casa Brando trovasse anche l’amore? “Le donne? Brando ha iniziato a guardarle molto presto, molto, sì. – ha spiegato De Grenet – Ma non sono gelosa. Pensavo lo sarei stata; in realtà vederlo frequentare delle ragazze carine mi intenerisce, però, nel momento in cui vedo che una si comporta male con lui, mi trasformo, allora in maniera intelligente (e molto subdola) inizio a scavare il fossato. Devi essere brava a farlo, però, perché se ti metti di traverso ottieni l’effetto contrario”.

