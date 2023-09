Brando, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Coccolone, affidabile e determinato cerca una ragazza…

Chi è Brando, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Non solo Christian Forti sul trono di Uomini e Donne. Brando, infatti, è uno dei tronisti scelti dalla redazione del programma di Maria De Filippi per iniziare la nuova stagione del dating show di canale 5. Brando ha 22 anni, è originario di Treviso ed è figlio d’arte essendo cresciuto in una famiglia di artisti come ha raccontato lui stesso nel video di presentazione per lo show di Maria De Filippi. “Mia zia è stata un’attrice, mio nonno e il mio bisnonno sono stati dei direttori d’orchestra. Ho vissuto i primi anni della mia vita a Miami, in un clima familiare piacevole e pieno d’amore. Ma si sa, le cose belle non durano per sempre”, le parole del tronista.

Pur essendo giovanissimo, ha fatto diversi lavori cameriere, aiuto cuoco, calciatore e maestro di sci ma per il futuro non si preclude nulla, compresa un’esperienza nel mondo dello spettacolo.

Brando e il desiderio d’amore

Brando è figlio di genitori separati e ha sentito molto il peso dell’assenza del padre. Si definisce coccolone, affidabile e determinato e sa cosa vuole dalla vita. Sul trono di Uomini e Donne è pronto a mettersi totalmente in gioco per cercare l’amore e dare via ad una relazione stabile.

“Da questa esperienza non cerco l’impossibile ma solo un rapporto onesto, fatto di cose semplici, che sia alimentato da sguardi complici, incontri sinceri e piccoli momenti di felicità”, le parole del tronista nel video di presentazione. Riuscirà a trovare la donna della sua vita?

